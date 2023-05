Mes in portretten van intersekse mensen: "Doelgerichte actie"

Verschillende portretten van de buitententoonstelling ‘Intersekse- 1 op de 90’ op het Stationsplein in Alkmaar zijn gisteren vernield. Of het om vandalisme of een doelgerichte haatactie gaat, is niet duidelijk. Miriam van der Have van de belangenorganisatie voor seksediversiteit (NNID) vreest het laatste. "Deze vernielingen komen helaas voort uit haat van een minderheid die hier niet mee kan omgaan."

Facebook: Joop Schermer

De buitenexpositie van Stichting Open Mind vertelt het verhaal van 21 intersekse personen tussen de 2 jaar en 81 jaar oud. Journalist Lara Aerts interviewde de geportretteerden. De vernielingen verrassen haar allerminst. "Dit gebeurt vaker. Nederland is opnieuw een plek gezakt op de Europese ranglijst voor lhbti-rechten. Vooral vanwege het geweld, dus dit past wel in dat beeld." Intersekse staat voor de I uit LHBTQIA+. Deze groep mensen is geboren in een lichaam met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Met de tentoonstelling hopen de makers het maatschappelijk bewustzijn over het bestaan van seksediversiteit te vergroten.

Facebook: Joop Schermer