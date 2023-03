Zelfmoord teistert al jaren de LHBTIQ+ gemeenschap en er wordt niet over gesproken: Tim Dekkers maakt documentaire

Het aantal zelfdodingen onder homo's, lesbiennes, transgenders en anderen uit de LHBTIQ+ gemeenschap ligt veel hoger dan bij hetero's. Het is ook taboe om er over te praten. Tim Dekkers hoopt met zijn documentaire Uit 't leven het zwijgen rond dit onderwerp te doorbreken. "Ik hoop dat mijn documentaire het begin is van een omwenteling". Dit is een artikel in het kader van de Roze Filmdagen die van 22 maart tot en met 2 april in Amsterdam gehouden worden.

Enkele jaren geleden raakte oud Nos verslaggever en tegenwoordig documentairemaker Tim Dekkers in gesprek met goede vriend Henk Burger over het onderwerp zelfdoding onder homoseksuele mannen. "Henk vertelde dat hij de laatste jaren 12 mensen in zijn omgeving had verloren door zelfmoord. Hij zei het wordt tijd voor een documentaire om dit bespreekbaar te maken! " vertelt Tim. Dekkers ging aan de slag en volgde voor een langere periode drie Amsterdammers uit de LHBTIQ+ community.

Gepest en uitgescholden

De eerste is transvrouw Solange. Nu is ze een zelfverzekerde jonge vrouw in Amsterdam die meedoet aan missverkiezingen. Maar in de documentaire blikt ze ook kort terug op haar jeugd in Brabant waar ze als jongen die vrouw wilde worden niet begrepen werd door haar familie. En op school werd ze gepest en uitgescholden. "Als jongen had ze het in de puberteit heel zwaar na haar coming out en transitie" vertelt Tim "Ze deed twee zelfmoordpogingen omdat ze geen uitweg meer zag".

In de documentaire zien we dat Solange de donkere periode achter zich heeft gelaten en zich heeft ontwikkeld tot een soort powervrouw. Ze wint ze de titel Miss Intercontinental of Noord-Holland en is ze daarmee de eerste transgendervrouw die een Nederlandse missverkiezing wint. Solange spreekt in de documentaire ook bijna niet meer over haar diepe crisis van een aantal jaren geleden, de breuk met haar familie en haar zelfmoordpogingen. Dat is misschien tekenend voor het taboe wat er op het onderwerp rust. "Ze wilde zich inderdaad meer richten op het heden en de positieve dingen waar ze nu mee bezig is, zoals de missverkiezingen".