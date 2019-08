Ellen heeft een intersekse-conditie: "Genoeg uitzonderingen op man- of vrouw-zijn"

AMSTERDAM - De aankomende dagen staan in het teken van Pride Week, met als hoogtepunt de Canal Parade door de Amsterdamse grachten. Daarom maakt NH Nieuws in aanloop naar zaterdag elke dag een portret van iemand uit de LHBTI-gemeenschap. Vandaag praten we met Ellen van der Velde over interseksualiteit.

Ellen is geboren met een intersekse-conditie. "Dat is de ervaring die iemand heeft die niet geboren is in een lichaam dat geheel voldoet aan de normen zoals de maatschappij die uitdraagt. Als ik dat op mezelf betrek: ik ben geboren zonder baarmoeder, zonder eierstokken, maar ik ben wel vrouw. Mijn genenpatroon is een patroon dat bij de meeste mensen een jongen oplevert, maar ik ben een vrouw. Er zit dus een discrepantie in wat je zou verwachten qua genen en biologie ten opzichte van wie wij zijn."

Geheim

Voor Ellen is het iets waar ze lang niet over heeft gepraat. "Ik ben heel fijn opgevoed door mijn ouders en mensen om mij heen hebben me enorm bijgestaan, maar het was tegelijkertijd ook wel een groot geheim. Ik was anders dan anderen, maar ik kon er nooit goed de vinger opleggen wat dat voor mij betekende."

Zo kan ze zich nog goed herinneren hoe haar bij een proefwerk biologie werd aangeraden om in te vullen dat de XY-chromosomen betekende dat iemand een man was. "Terwijl ikzelf ook XY-genen heb en een vrouw ben. Ik had daardoor het idee dat ik heel bijzonder was en er tegelijkertijd niet echt mocht zijn. Het feit om daar open voor uit te komen en te zeggen wie ik biologisch en genetisch ben, is heel fijn."

Taboe vanuit maatschappij

Het taboe rondom interseksualiteit komt volgens Ellen vanuit de maatschappij. "Daar word je ingedeeld in ofwel man ofwel vrouw, maar er blijken allemaal uitzonderingen op te bestaan. De maatschappij legt je die tweedeling op, terwijl die helemaal niet bestaat. Er zijn heel veel mensen zoals ik en ik denk dat het belangrijk is dat mensen dat weten."

Ellen raadt iedereen die meer wil weten over intersekse-condities aan om eens te kijken op de website van het intersekse-netwerk. "Ik hoop dat iedereen begrijpt en weet dat binnen het hele scala van mannen, vrouwen en alle stereotyperingen die daarmee te maken hebben nog een heel andere schakel van opties bestaat, die deel uitmaken van het normale palet van alles wat leeft."

