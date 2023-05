Zorgen over daling op ranglijst rechten LHBTIQ+: "Triest voor regenbooggemeenschap"

Nederland is gedaald op de Rainbow Europe Index , een Europese ranglijst voor LHBTIQ-rechten. "Echt zorgelijk", noemt de Amsterdamse activiste Sharan Bala het. Zij is intersekse en merkt veel van het, volgens haar, magere beleid voor intersekse personen. Ook belangenorganisatie COC maakt zich zorgen om de daling: "We begonnen jaren geleden zo goed, maar nu lopen we achter."

"Het is triest en verdrietig voor de regenbooggemeenschap dat we achterlopen op de rest van Europa", zegt COC-woordvoerder Philip Tijsma.

Van plek 13 zakt Nederland nu naar plek 14 op de ranglijst, die elk jaar wordt samengesteld door mensenrechtenorganisatie ILGA. De ranking wordt bepaald op basis van rechten die LHBTIQ-ers in een land hebben en het beleid dat voor deze groep geldt. Er staan in totaal 49 landen op de lijst. Malta staat bovenaan, gevolgd door België. Azerbeidzjan, Turkije en Armenië scoren volgens ILGA het minst.

"We zijn gedaald op drie punten, één daarvan is het geweldsbeleid dat we hebben in Nederland. We hebben bijvoorbeeld geen wet die discriminerend geweld zwaarder bestraft dan ander geweld en we hebben geen tot nauwelijks discriminatierechercheurs", stelt Tijsma.

Intersekse

Het onderdeel waarop Nederland het laagst scoort, is het beleid voor intersekse personen. Activiste en kunstenaar Sharan Bala is zelf intersekse, wat wil zeggen dat je wordt geboren in een lichaam dat biologisch niet volledig man of vrouw is.

