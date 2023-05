Hoorns Julianapark beklad met graffiti, ook letters K-R duiken weer op

Het Julianapark in Hoorn is afgelopen week opnieuw beklad met graffiti, waar ook de letters 'K-R' weer zijn opgedoken. De gemeente Hoorn is op de hoogte van het vandalisme aan de bankjes, betonnen blokken en prullenbakken.

Het Julianapark is beklad met graffiti - Aangeleverd

Als sinds 2019 zijn de graffitiletters 'K-R' voor de gemeente Hoorn een doorn in het oog. De verf duikt niet alleen in het stadscentrum op. Meerdere keren worden vandalen betrapt op het spuiten van graffiti. In maart 2021 kregen twee verdachten nog een taakstraf van 50 uur opgelegd, waarvan 30 uur voorwaardelijk. Maar afgelopen week is het opnieuw raak. Dit keer in het Julianapark, waar bankjes, prullenbakken, beschuttingen en verkeersborden zijn beklad. Naast de teksten zijn ook de graffitiletters 'K-R' duidelijk zichtbaar. "Ronduit sneu, te bizar voor woorden, een schering in inslag", zo luidt een van de reacties op sociale media. Een ander: "Niet te geloven dat het allemaal maar kan in Hoorn." Bekladdingen De gemeente Hoorn laat in een reactie aan NH/WEEFF weten dat ze op de hoogte zijn van de graffiti in het Julianapark. "En inmiddels ook op meerdere plekken in Hoorn", aldus een woordvoerder. "Wij hebben al regelmatig deze bekladdingen verwijderd en blijven dat ook doen." De gemeente spreekt bewust over 'bekladdingen'. "Er zijn namelijk ook legale plaatsen waar streetartists hele mooie kunstwerken maken", vertelt ze. "Graffiti is een vorm van streetart, wat helaas ook wel eens op illegale plaatsen wordt aangebracht. Maar wat K-R doet kan beter omschreven worden als bekladdingen."