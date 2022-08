Monumentale Oosterpoort beklad met graffiti, letters K-R doorn in het oog

Graffitispuiters in Hoorn hebben opnieuw toegeslagen. Vorige week werd de historische Oosterpoort voorzien van de letters 'K-R'. De gemeente heeft al jaren last van graffiti op gebouwen en hoopt dan ook snel de daders in de kraag te kunnen vatten. "Het lijkt wel of ze erg hardleers zijn", merkt woordvoerder Martin Schuijt.

K-R in de Kersenboogerd

De Oosterpoort aan de Draafsingel is nog de enige overgebleven stadspoort van Hoorn. Vandalen hebben vorige week de letters 'K-R' gespoten aan de binnenkant van het monument. De poort uit 1578 wordt niet beheerd door de gemeente, maar door stichting Hendrick de Keyser. Die hebben een bedrijf ingeschakeld om de graffiti weg te halen. De vernielingen zijn een doorn in het oog voor de gemeente, die de afgelopen jaren al tienduizenden euro's heeft besteed aan het verwijderen van de leuzen. Woordvoerder Martin Schuijt: "We zijn hier niet blij mee. We hebben te maken met hardnekkige jongens, die ondanks eerdere opgelegde boetes toch doorgaan met het spuit van graffiti." Schuijt durft overigens ook niet uit te sluiten dat het hier gaat om zogenaamde 'copycats', die eenzelfde soort teksten spuiten als de eerdere daders. Heterdaad Om de daders te kunnen berechten, moeten ze op heterdaad betrapt worden tijdens het spuiten van graffiti. Dankzij beelden van buurtbewoner Jason werden vorig jaar nog twee tieners op heterdaad betrapt en veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van dertig uur. Daarnaast kregen zijn een dwangsom van 5.000 euro opgelegd door de rechter. "Samen met onze partners zetten we alles op alles om dit te stoppen", vertelde woordvoerder Marieke van Leeuwen al eerder aan WEEFF/NH Nieuws. "Zowel repressief als preventief. Het blijft moeilijk om tot berechtingen te komen, dus we roepen inwoners op om ons te helpen." Ook nu roept de gemeente getuigen op zich te melden bij de politie of handhaving in Hoorn. "Als een omstander zou kunnen helpen, of bewoners die iets gezien hebben, dan is dat welkom", stelt Schuijt.