Vernield kunstwerk keert niet terug in Vredehoftunnel in Hoorn

Het kunstwerk, dat eind maart 2022 door onbekende vandalen werd vernield, wordt niet teruggeplaatst op zijn oude plek in de Vredehoftunnel in Hoorn. Dit omdat de kans op nieuwe vernielingen te groot is.

De Vredehoftunnel in Hoorn - NH / Chantal Bos

Vlak voor de feestelijke opening wordt het kunstwerk van beeldend kunstenaar Eline Janssens, dat in de Vredehoftunnel in Hoorn hangt, eind maart 2022 door onbekende vandalen vernield. "Ik werk al 30 jaar voor de openbare ruimte, maar ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt", vertelde ze eerder tegen NH. Na de vernielingen heeft ze - op verzoek van de gemeente Hoorn - gekeken of het kunstwerk weer in de Vredehoftunnel óf ergens anders in de wijk wordt teruggeplaatst. Kunstwerk keert niet terug Daaruit blijkt dat het te risicovol is om het kunstwerk terug te laten plaatsen in de tunnel. "De kans op nieuwe vernielingen is groot, waar de kosten voor herstelwerkzaamheden niet te overzien zijn", zo schrijft het college in een brief. Artikel gaat verder onder de foto.

Het vernielde kunstwerk in de Vredehoftunnel - Hoorn Lokaal

Ook heeft beeldend kunstenaar Eline Janssens aangegeven niet de strijd aan te willen gaan met vandalisme, omdat zij 'constructieve en positieve kunst wil maken'. Het college kiest dan ook voor een alternatieve oplossing: een deel van het kunstwerk wordt aangeboden aan drie verzorgingstehuizen in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Streetart Om de Vredehoftunnel in de toekomst graffitivrij te houden, wordt er gekeken of het mogelijk is om bijvoorbeeld een vorm van streetart (legale graffiti, in opdracht van de gemeente) in de tunnel te realiseren. Dit om de tunnel te verfraaien en het gevoel van veiligheid te vergroten.