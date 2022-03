Vredehoftunnel in Hoorn nog voor opening vernield en beklad met graffiti

Met nog een week te gaan voor de feestelijke opening van de Vredehoftunnel in de wijk Risdam in Hoorn, hebben vandalen gezorgd voor vernielingen. Met graffiti werden verschillende teksten op de tunnel aangebracht. Ook een van de wandplaten van kunstenares Eline Janssens werd door de vandalen deels losgetrokken.

Eline Janssens, de beeldend kunstenares die de tunnel van haar kunst voorzag, is verbaasd en geschrokken van de vernieling. "Ik werk al 30 jaar voor de openbare ruimte, maar ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt."

De kunstenares denkt dat de vandalen met gereedschap hebben geprobeerd om de platen met kunst aan de wand van de tunnel los te krijgen. "Die waren op een professionele manier aan de wand bevestigd en niet makkelijk los te krijgen." Ook bij vier andere tunnels die Janssens in opdracht voorzag van haar kunst zijn de wandplaten op deze manier bevestigd.

"Ik ben er heel triest van", aldus de kunstenares. "Vaak maak ik mij drukker om een ander, dus ik heb een soort verplaatst verdriet. Ik ervaar deze vernielingen ook als een agressiviteit."

Samen met de bewoners

In opdracht van de gemeente heeft beeldend kunstenares Janssens de tunnel voorzien van kunst en felgroene wanden. Het ontwerp voor de wandplaten maakte zij onder meer met de bewoners uit Risdam, een wijk in Hoorn.

"Deze tunnel is niet van mij", benadrukt Janssens. "Deze mensen hebben het ontwerp zelf bedacht. Het is fijn als je in je eigen buurt door iets prachtigs kan rijden, waar je je veilig en vrolijk voelt. We hebben er ongelooflijk veel uren in gestoken, om een ander geluid te brengen."

Oplossingen

Op dit moment is Janssens druk in overleg met de gemeente en haar leveranciers om te kijken of zij de tunnel voor de officiële opening op maandag 28 maart kunnen herstellen.

"Met zulke grove vernielingen heb ik nog niet eerder te maken gehad", licht Janssens toe. "We gaan nu kijken welke mogelijkheden er zijn en wat de beste oplossing is. Dat kan een balk zijn die voor de platen bevestigd wordt, maar kan bijvoorbeeld ook een raamwerk zijn. De hele ochtend word ik al platgebeld en zijn we in overleg om te kijken wat we kunnen doen."

De beeldend kunstenares hoopt dat de herstelwerkzaamheden voor de opening klaar zijn. "We laten ons hoofd niet hangen", klinkt het strijdbaar.