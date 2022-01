Vier graffitispuiters in Hoorn op heterdaad betrapt dankzij alerte burger

In de nacht van zaterdag op zondag kreeg de politie een melding van een alerte burger binnen dat een groep jongeren graffiti aan het spuiten waren. De jongeren liep rond in de buurt van wijkcentrum de Zaagtand in Hoorn. Politieagenten gingen op de melding af en rond 02:45 uur werd een viertal in een portiek op heterdaad betrapt.

Archieffoto - NH Nieuws

De agenten gingen in de omgeving op zoek en troffen de verdachten aan op de Sint Jozefstraat, terwijl zij bezig waren met het bekladden van de muren. Drie van de jongeren komen uit Amsterdam en hebben een leeftijd van vijftien jaar. De vierde verdachte is een jongen van achttien en komt uit Hoorn. In eerste instantie wist de jongeman uit Hoorn te ontkomen, maar hij werd diezelfde dag nog aangehouden in zijn woning. Rondom het wijkcentrum zijn verschillende graffiti-symbolen gevonden. De verdachten hadden onder andere spuitbussen en verfstiften op zak. Tot nu toe is er nog geen verband getrokken met de graffitispuiters die in Hoorn de bekende tags 'KADOG' en 'K-R' op talloze plekken in de stad hebben achtergelaten.