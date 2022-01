Gemeente Hoorn doet berekening: schoonmaakkosten graffiti-tags rond de 800.000 euro

In de gemeente Hoorn zijn er op dit moment 5000 kleinere en 100 grote tags van de graffitivandalen in de openbare ruimte te vinden. Na een optelsom van de gemeente Hoorn, blijkt dat het weghalen van die graffiti-tags naar schatting tussen de 750.000 tot 800.000 euro gaat kosten. De overlast is al jaren 'een doorn in het oog' voor de gemeente.

Dat blijkt uit reactie van het college op eerder gestelde vragen van fractievoorzitter René Assendelft van Hoorn Lokaal. Burgemeester Jan Nieuwenburg concludeerde eerder in december, tijdens de gemeenteraadsvergadering, al dat 'het bestrijden van het graffiti-probleem de hoogste prioriteit heeft'.

Daders bekend bij politie

In augustus, twee jaar geleden, betrapte de politie twee mannen op heterdaad. Het tweetal werd toen in verband gebracht met de tags 'K-R' en 'ADOG'. Naast het strafrechtelijke traject en het verhalen van de kosten bij de daders, werd door de gemeente een dwangsom opgelegd van 5000 euro, dat drie jaar geldig is. Elke keer dat de mannen op heterdaad betrapt worden, moeten zijn een bedrag van 5000 euro betalen, met een maximum van 20.000 euro. Indien het maximum bedrag is bereikt, kan de gemeente een nieuwe dwangsom aan de graffiti-vandalen opleggen.

De mannen werden in maart door de rechtbank veroordeeld tot taakstraffen van 50 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk. Ook kregen de vandalen een proeftijd van twee jaar opgelegd. Zowel de veroordeelden als de officier van justitie zijn toen tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Pas nadat het hoger beroep is afgehandeld, kan de gemeente de schoonmaakkosten verhalen.



