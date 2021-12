Nog steeds groot graffiti-probleem in Hoorn: "Die gasten hebben echt schijt"

Hoorn wordt al meer dan twee jaar in de greep gehouden door graffiti-vandalen. De tekens K-R en ADOG zijn inmiddels een veelvoorkomend straatbeeld geworden, dat zelfs tot ver buiten de regio te vinden is. Omwonende Jason is helemaal klaar met het vandalisme en hoopt dankzij zijn camera's, die hij heeft opgehangen in zijn wijk (Grote Waal), de graffitispuiters opnieuw op heterdaad te betrappen.

Met behulp van beveiligingscamera's probeert omwonende Jason genoeg bewijs tegen de graffiti-vandalen te verzamelen. - Tom de Vos

Eerder dit jaar werd een tweetal aan de hand van de beelden van Jason nog op heterdaad betrapt en veroordeeld tot een voorwaardelijk taakstraf van dertig uur. Ook werd een dwangsom opgelegd van 5.000 euro per geconstateerde overtreding. De opleggingen lijken echter weinig indruk te hebben gemaakt op de graffitispuiters, want nog steeds wordt er van alles beklad. Tekst gaat verder onder video:

Omwonende Jason is helemaal klaar met de bekladdingen en heeft daarom zelf actie ondernomen. - NH Nieuws

Doorn in het oog Ook voor de gemeente Hoorn zijn de bekladdingen een doorn in het oog. "Samen met onze partners zetten we alles op alles om dit te stoppen", vertelt woordvoerder Marieke van Leeuwen, van gemeente Hoorn aan NH Nieuws/WEEFF. "Zowel repressief als preventief. Het blijft moeilijk om tot berechtingen te komen, dus we roepen inwoners ook op om ons te helpen." Al de bespuitingen wekken niet alleen irritatie bij omwonenden, maar begint ook qua maatschappelijke kosten flink op te tellen. Er zijn honderden tags in Hoorn en inmiddels ook elders in de regio gezet. Niet alleen op straatmeubilair, maar ook op huizen en andere particuliere bezittingen. Veel partijen zijn gedupeerd door de graffitispuiters die de tekens K-R en ADOG achterlieten. Er zijn maar liefst negen aangiftes zijn gedaan door verschillende partijen, zoals: Verenigingen van Eigenaren (VVE), particulieren, de gemeente Hoorn, Liander en de NS. In totaal loopt het claimbedrag op tot ongeveer 55.000 euro.

Een tweetal werd in april dankzij deze camerabeelden van Jason nog veroordeeld, maar geleerd van hun fouten hebben ze nog niet. - Jason

Omwonende Jason deed een oproep aan zijn buurtgenoten en zamelde zo geld in om beveiligingscamera's te kopen. "Ik had eerst zwart-wit camera's, maar daar zag je eigenlijk heel weinig op", concludeert Jason, terwijl hij door de wijk loopt en wijst naar een K-R teken dat op een muur is gespoten. Eerder overhandigde hij al de beelden aan de wijkagente. "Ik dacht toen: we hebben ze", vervolgt Jason. "Maar dan moet je er op een gegeven moment zelf erachteraan bellen, van joh: gebeurt er nog wat?"

Quote "Dan kom je 's morgens thuis van je werk en dan zie je weer een nieuwe graffiti. Dan denk je wel: godverdomme weer een..." Jason, omwonende

De frustratie zit Jason dan ook hoog. "Dan kom je 's morgens thuis van je werk en dan zie je weer nieuwe graffiti. Dan denk je wel: godverdomme weer een... Die gasten hebben echt schijt en lachen ons uit." Ook andere omwonenden irriteren zich mateloos aan het probleem. In de buurtapp, die Jason eerder oprichtte, gaat het er volgens hem dan soms ook verbaal hevig aan toe. "Sommige mensen die zeggen wel: Als ik ze te pakken krijg dan zijn ze hun leven niet zeker." Politie Een woordvoerder van de politie laat weten dat de ervaring leert dat een veroordeling pas tot stand komt bij een heterdaad situatie. Dat wil eigenlijk zeggen; aangehouden ‘al tags plaatsend, met de spuitbus of stift in de hand’. De ‘kale’ verwijzing naar dezelfde handtekening elders houdt bij de rechter geen stand. Omdat het juridisch slechts bij een vernieling blijft zijn ook de opsporingsbevoegdheden beperkt, los van de teruglopende politiecapaciteit. Het laatste politie-onderzoek dateert van september. Toen is er naar aanleiding van een melding en goede camerabeelden een verdachte aangehouden. "Hij is te herleiden naar de tag ‘KR’. Er is een bestuurlijke rapportage opgemaakt waarop deze persoon een last onder dwangsom heeft gekregen van de gemeente." Kamervragen Ook binnen de politiek komt het graffiti-probleem ter sprake. Op 19 oktober stelde René Assendelft (Hoorn Lokaal) nog meerdere raadsvragen aan het college over het probleem. Tot op heden wacht het raadslid nog op een reactie van het college van B&W, dat meer tijd nodig had om de vragen van Assendelft te beantwoorden.