Beklad en vernield: reusachtig, reizend kunstvarken uit Hoorn weggehaald

Het reizende kunstwerk 'Ode aan het Varken', dat sinds dierendag aan de Weel in Hoorn stond, is met graffiti beklad. Ook de bankjes die erbij staan werden beklad en in de fik gestoken. Het kunstwerk keert niet meer terug.

Het rondreizende kunstwerk, gemaakt door beeldend kunstenaar Jantien Mook en Dirk-Jan Schrander, zou voor een aantal maanden in Hoorn staan maar is vroegtijdig weggehaald. Het bankje is zwart geblakerd en het varken beklad met de graffititeksten 'TOXIC', 'K-R' en 'ADOG'. Gemeente Hoorn slaakt daarom een noodkreet en roept mensen op zich te melden. Hoorn wordt al een paar jaar geteisterd door de steeds terugkerende leuzen 'K-R' en 'ADOG' die op objecten in heel Hoorn worden gezet. Vandalen In september werd een drietal graffitispuiters op heterdaad betrapt, maar was er niet genoeg bewijs. Ook afgelopen voorjaar kregen twee 24-jarige mannen een taakstraf opgelegd voor illegaal graffiti spuiten. Maar de overlast zet door. Het kunstwerk is overgebracht naar Amsterdam, waar het uiteindelijk opnieuw tentoongesteld wordt. Al sinds 2018 toert het varken rond door Nederland en België. Met het standbeeld willen de kunstenaars aandacht vragen voor een beter leven voor dieren in de Europese veehouderij.

Gemeente Hoorn