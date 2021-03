Graffitispuiters krijgen enkel taakstraf door gebrek aan bewijs: "Diep teleurstellend"

De politie was toen al maandenlang op zoek naar de vandalen die overal muren en schakelkasten bekladden met vooral de letters K-R. De schadepost liep al op tot in de duizenden euro's, meldde de politie destijds.

Het tweetal werd op 16 augustus vorig jaar op heterdaad betrapt door de politie, toen ze onder meer hun zogenaamde tags aan het spuiten waren op schakelkasten en een bouwkeet in een woonwijk in de stad.

Het eerste moment was op 16 augustus, toen ze op heterdaad betrapt werden. Het andere moment was ergens in mei. Dat bleek uit chatgesprekken en foto's op de telefoons van het tweetal. Zo zegt een van de graffitispuiters in een chatgesprek: "Ben altijd aan om te painten."

Toch hebben al die partijen geen cent kunnen ophalen bij de politierechter. Die zegt namelijk dat er onvoldoende bewijs is voor de betrokkenheid van het tweetal. Hun deelname is alleen terug te voeren naar twee momenten.

Het tweetal krijgt nu een taakstraf van 50 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk. Ook hebben ze een proeftijd van twee jaar. De politierechter hoopt met deze fikse waarschuwing dat ze niet nog een keer de fout ingaan, maar de straf is fors lager dan de officier van justitie had geëist: een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en 200 uur taakstraf.



De gemeente Hoorn is dan ook niet blij met de uitspraak. "Als je kijkt naar het enorme aantal bekladdingen, de maatschappelijke kosten en de financiële schade die ook particulieren en bedrijven in onze stad hebben opgelopen, dan is deze uitspraak onbevredigend, om niet te zeggen diep teleurstellend", aldus burgemeester Jan Nieuwenburg.



De gemeente gaat het vonnis verder bestuderen en beraadt zich op vervolgstappen: "We gaan in ieder geval serieus werk maken van het verhalen van de schade."

Strijd aan met graffitispuiters

Ook Kor de Vries is teleurgesteld. Samen met zijn maatje Cor Straaijer en andere vrijwilligers ging hij deze zomer in de wijk Grote Waal de strijd aan met de graffitispuiters. Als hij hoor wat de uitspraak is, zegt hij gelijk: "Dat valt me tegen, dat is niet veel voor wat ze allemaal aangericht hebben."



Nu de stad nog steeds volgekalkt is met de tekens K-R en ADOG en er geen schadekosten te verhalen zijn, zou je denken dat er een rol weggelegd is voor Kor en Cor. Maar Kor betwijfelt dat. Hij is onlangs geopereerd en zit in de lappenmand. "Ik weet niet hoe ik hier uitkom, misschien moet ik straks wel kiezen voor mijn gezondheid."