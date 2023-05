Drie struikelstenen voor vermoorde Joodse leden voetbalclub SC 't Gooi

Drie struikelstenen glinsteren vanaf vandaag in de zon. Maurits Frank, Joop Schaap en Nathan Cohen, drie Joodse leden van de Hilversumse voetbalvereniging SC 't Gooi, kwamen om in de Tweede Wereldoorlog. Clubarchivaris Hans Swierstra sr. en documentairemaker Maurice Ramaekers maakten een documentaire over de club, waarna ze besloten dat deze leden hoe dan ook een struikelsteen moesten krijgen.