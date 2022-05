Documentaire: SC 't Gooi door oorlog verscheurd, door Cruijff heropend en door vrouwen gered

Liefde voor voetbal zorgde in 1905 voor de oprichting van (toen nog) HFC Rapiditas. Nu, 117 jaar later, leidt diezelfde liefde tot een documentaire over de nog altijd levende club. Liefde én een beetje toeval. Want als clubarchivaris Hans Swierstra niet een herinneringsboek in de hand had gedrukt van filmmaker Maurice Raemakers, dan was 'SC 't Gooi, een bewogen geschiedenis' er wellicht nooit gekomen.