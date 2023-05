Buitenplaats Beeckestijn was in de oorlog een fort, onderdeel van de Atlantikwall

Het is moeilijk voor te stellen maar het landhuis Beeckesteijn, nu stralend wit, veranderde in 1942 in een donkergroen militair bolwerk, onderdeel van de beroemde Atlantikwall. Dat was een verdedigingslinie langs de kust waarmee de Duitsers aanvallen door de geallieerden hoopten af te slaan. Donderdag 4 mei zendt NH de tv-documentaire 'Oorlog in Arcadia' uit. Over de rol van landgoederen in de Tweede Wereldoorlog. Daarin zien we onder meer een portret van Buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid.

Het hoofdgebouw van Beeckestijn werd in camouflage kleuren geschilderd en in de tuin werden betonnen bunkers gebouwd. Tineke Renirie, gids in Beeckestein vertelt aan de hand van historische foto's over Beeckestijn in de oorlog. "De Duitsers hebben hier zodanig huisgehouden dat Beeckestijn aan het eind van de oorlog eigenlijk rijp was voor de sloop." In de tuin laat Michiel Purmer, erfgoeddeskundige bij Natuurmonumenten, zien dat er nog stukjes bunker te vinden zijn, als je weet waar je zoeken moet.

Bunker in de achtertuin

De documentaire 'Oorlog in Arcadia' laat zien hoeveel moeite het gekost heeft om buitenplaats Beeckestijn na de oorlog weer te herbouwen. De meeste bunkers werden opgeblazen met dynamiet. Alleen de bunker in de achtertuin stond daarvoor te dicht op het hoofdgebouw. Het opruimen met explosieven was te riskant. Er is toen voor gekozen de bunker te ondergraven om hem in de grond te laten zakken. Tot op de dag van vandaag zit de bunker dus nog in de grond al is daar nu niets meer van te zien.