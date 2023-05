Veteraan Vincent staat in de erehaag op de Dam: 'Respect tonen richting slachtoffers'

Hij werkt nu als timmerman in Wormerveer, maar toen hij amper negentien jaar oud was, reisde Vincent voor het eerst af naar oorlogsgebied. "Het was heel apart. Een hele grote ervaring. Een nieuwe ervaring", vertelt de nu 35-jarige aan NH Radio.

Raketaanvallen

In tegenstelling tot veel mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog, was het Vincents eigen keuze om naar het oorlogsgebied te gaan. "Ik wilde als kind al het leger in, daar hoort een uitzending bij."

Vincent was tijdens de missies verantwoordelijk voor het kook- en douchewater. "De allereerste nacht kregen wij al te maken met een raketaanval. We sliepen in tenten. Ze zaten zo'n twee tot drie kilometer verderop. De vijand."



"We waren in diepe slaap. Dan hoor je de inslagen." Het is zijn eerste missie en de 19-jarige Vincent kijkt op dat moment wat de andere militairen doen en volgt hun voorbeeld. "Toen kreeg ik door we worden aangevallen." Vervolgens doet Vincent snel zijn scherfvest aan en loopt richting de eetzaal met een wapen. "Dan afwachten: wat komt er nu?"

Weer het oorlogsgebied in

Na zijn missie besluit hij een jaar later weer te gaan. "Werkgerelateerd was dat hetzelfde, maar de situatie in het gebied totaal anders. Er is zoveel gevochten daar door de eenheden. Meerdere keren aangevallen door raketaanslagen."



Het maakt Vincent bang. Hij ziet dan ook heftige dingen, zoals een voertuig dat voor zijn neus een bermbom pakt. "Ze reden erop en het was boem. En je zag 'm niet meer zitten". Vincent kent de inzittende. Wonder boven wonder komt iedereen er met weinig kleerscheuren vanaf. "Dan geef je elkaar even een goede knuffel."

Veel veteranen lopen posttraumatische stressstoornis (PTSS) op, Vincent niet. "Je neemt het wel elke dag mee." Hij merkt dan ook, bijvoorbeeld tijdens zijn werk als timmerman, dat hij bepaalde dingen eraan over heeft gehouden. Zo weet hij altijd wat hij bij zich heeft en is zijn bus netjes geordend.

4 mei

Om zijn respect te tonen, staat de veteraan morgen tijdens de dodenherdenking in de erecouloir op de Dam in Amsterdam. Vincent: "Een grotere eer bestaat er in mijn ogen momenteel niet."



Hij vertelt aan NH Radio dat hij met zo'n zestig veteranen in de erehaag zal staan waar Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima doorheen zullen lopen. Een paar uur lang zal hij stilstaan om 'de groet' te brengen en zo respect te tonen richting de slachtoffers.

Stilstaan

Maar naast de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, staat de 35-jarige veteraan ook stil bij de slachtoffers die hij kent: "Ik denk persoonlijk aan de jongens die tijdens mijn uitzending zijn omgekomen."

De gehele podcast aflevering is hieronder te beluisteren.