Huldiging AZ Jeugd Onder de 19 op het Waagplein in Alkmaar

Na hun winst op de UEFA Youth League zal de huldiging van jongens O19 van AZ aankomende zaterdag plaatsvinden op het Waagplein in Alkmaar. "Ik volg deze ploeg al een tijdje en zag in Barcelona al hoeveel talent deze jongens hebben. Ik ben enorm trots op ze", vertelt burgemeester Anja Schouten in een persbericht.