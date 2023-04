KNVB denkt mee met Europees succes van AZ

AZ speelt op 11 mei de heenwedstrijd in Londen tegen West Ham United voor de halve finale van de Conference League. De return is een week later in Alkmaar. AZ strijdt in de competitie nog volop voor de Europese tickets en verzocht daarom de KNVB om het tijdstip tegen FC Emmen op 14 mei wat te verlaten.

Ajax

Op dit moment staat AZ vierde in de Eredivisie op twee punten achter Ajax. De nummer drie van de eredivisie plaatst zich voor de play-offs van de Europa League, terwijl de nummer vier een ticket bemachtigd voor de voorrondes van de Conference League. Op zaterdag 6 mei speelt de ploeg van trainer Pascal Jansen de volgende wedstrijd, in Amsterdam tegen Ajax.