Sloop A9-viaduct gaat sneller dan gepland, oordoppen in trek onder omwonenden

De sloop van het A9-viaduct in Amstelveen gaat sneller dan verwacht. Dat zegt Lammert Postma van Rijkswaterstaat voor de camera van NH. Eigenlijk zou de sloop tot zondagmiddag 16.00 uur duren, en het opruimen tot maandagochtend 5.00 uur. "Maar als het blijft gaan zoals het nu gaat, zijn we denk ik wel wat eerder klaar."

Zoals verwacht gaat de sloop gepaard met veel kabaal. Om de overlast te beperken heeft Rijkswaterstaat omwonenden ontsnappingsmogelijkheden aangeboden . Mensen die het dichtst bij het viaduct wonen mogen zelfs op kosten van de gemeente voor enkele dagen een hotel uitzoeken. Een groep omwonenden in een wat grotere straal om de werkzaamheden heen kwam in aanmerking voor oordoppen.

Rijkswaterstaat vindt het nog te vroeg om te beloven dat ook de afgesloten Keizer Karelweg dan ook weer eerder kan worden vrijgegeven. "Dat denken we nu nog niet, maar als dat zo is, wordt dat in de loop van het weekend besloten."

"Daar is veel gebruik van gemaakt, zeker van die oordoppen op maat", vertelt Postma. "Meer dan honderd zeker." En dat blijkt als NH bij enkele nabijgelegen flatwoningen aanbelt. De meeste bewoners zijn de herrie ontvlucht, of hebben zich met oordoppen of koptelefoon afgesloten van de buitenwereld.

"Dan valt het best mee", vertelt een bewoner die vandaag gewoon aan het thuiswerken is. Andere bewoners die thuis zijn vinden het ook best te doen. "Maar je voelt de trillingen wel door het hele huis heen", vertelt iemand. Er zijn ook klachten over stof dat vrijkomt tijdens de sloop, maar ook daar heeft Rijkswaterstaat een oplossing voor: de ramen van de bewoners worden regelmatig gelapt.