Vandaag begint de meerdaagse sloop A9-viaduct Amstelveen: dit is wat je moet weten 

De sloop van het viaduct betekent ook dat de Keizer Karelweg vanaf vanavond volledig afgesloten is. Autoverkeer wordt omgeleid via de Amsterdamseweg of de Beneluxbaan en fietsers via de Keerpuntweg. Voetgangers kunnen gebruik maken van een pendeldienst. Tussen 19.00 uur en 07.00 is dat op afroep.

A9 open

Rijkswaterstaat heeft ervoor gezorgd dat de A9 niet dicht hoeft. Verkeer op de snelweg wordt op dit moment namelijk via een 'bypass' langs het viaduct geleid. De op- en afritten bij Amstelveen-Stadshart die op de Keizer Karelweg uitkomen, zijn wel afgesloten. Alleen de oprit richting Amsterdam/Utrecht is toegankelijk.