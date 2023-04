FNV: Geen wilde staking, maar wel nog zorgen over meivakantie Schiphol

Er zijn geen signalen dat er in de meivakantie zal worden gestaakt door het grondpersoneel op Schiphol. Vakbond FNV benadrukt dat er geen georganiseerde werkonderbrekingen zullen komen, mede dankzij het vorig jaar afgesloten Schipholakkoord, en laat weten afstand te nemen van eventuele wilde stakingen op de luchthaven. De bond heeft wel nog zorgen over de grote onvrede op de werkvloer en het personeelstekort op Schiphol.

Al maanden uit FNV haar zorgen over het verloop van de meivakantie. In maart luidde de vakbond opnieuw de noodklok over het tekort aan bagagepersoneel, incheckmedewerkers en platformpersoneel en de inzet van onervaren stagiairs en jongeren. De berichtgeving van NH Nieuws over roostervullende stagiairs leidde zelfs tot Kamervragen van de PvdA, waar tot op heden geen antwoord gegeven is door het kabinet.

Met de meivakantie voor de deur roept FNV luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsbedrijven op het personeel op korte termijn beter te belonen. Volgens Jaap de Bie van FNV helpt een hoger loon ook bij het werven van nieuwe medewerkers om de werkdruk te laten dalen. "In de beveiliging hebben we gezien dat het structureel verhogen van arbeidsvoorwaarden meer medewerkers aantrekt", zegt De Bie. "Dat moet in de afhandeling ook gebeuren."

Eindeloos lange rijen

De meivakantie begint dit weekend. Het is Schiphol gelukt om tijdig genoeg beveiligingsmedewerkers te werven en verwacht daardoor geen eindeloos lange rijen zoals vorig jaar. De luchthaven heeft alsnog aan de noodrem getrokken en beperkt het aantal vertrekkende passagiers.

Gemiddeld vertrekken er dagelijks 66.000 passagiers de komende vakantie vanaf Schiphol. Tijdens piekdagen ligt dat gemiddelde ruim boven 70.000 reizigers. Vorig jaar, toen het goed mis ging op de luchthaven, waren er gemiddeld 58.000 vertrekkende passagiers per dag.