Geen azielzoekerscentrum in Nera-gebouw Nederhorst den Berg: "Enige verstandige besluit"

Het plan voor een azielzoekerscentrum (azc) in het Nera-gebouw in Nederhorst den Berg is van de baan. Verantwoordelijke wethouder Maarten Hoelscher laat dit donderdag weten tijdens het interpellatiedebat. Door de gemeente werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het azc in het voormalige radio-ontvangststation in de Horstermeerpolder te openen. Dit zorgde voor veel onrust bij de inwoners van het dorp.

"Doorgaan zou veel impact hebben op de samenleving en bovendien te veel van de organisatie vragen", zo laat verantwoordelijk wethouder Hoelscher weten tijdens het interpellatiedebat. Door alle partijen in de gemeenteraad werd dit paardenmiddel aangevraagd om de wethouder tot verantwoording te roepen. "Het enige verstandige besluit is stoppen met dit proces."

Hoelscher geeft aan zich vergist te hebben in de onrust die de mogelijke plannen opriepen in de gemeente. "De polarisatie die ontstond was nooit de bedoeling." Ook in de communicatie naar bewoners geeft Hoelscher aan dat het beter kon.

Komende dinsdag zal het college het besluit om niet langer door te gaan met het onderzoek officieel nemen. Dan volgt ook meer informatie over de onderbouwing, voor zover die niet is besproken in het interpellatiedebat.

Veel onrust

Deze zomer zouden 350 asielzoekers hun intreden moeten doen in het voormalige radio-ontvangststation. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (CAO) had haar oog laten vallen op het gebouw en de gemeente begon met onderzoek naar de mogelijkheden. Het plan zorgde voor veel onrust bij de bewoners.

Zo werd er een petitie op poten gezet. Tegenstanders noemden de plannen grootschalig en vonden het proces tot dat moment niet transparant. Ook het feit dat het gebouw pal naast een Natura 2000-gebied ligt, zorgde voor gefronste wenkbrauwen. De petitie werd inmiddels ruim 2.100 keer ondertekend. Een bewonersavond werd zelf afgelast omdat er signalen waren dat er relschoppers van buiten de gemeente naar de bijeenkomst zouden komen.

Uiteindelijk werd begin april duidelijk dat de mogelijke plannen vertraging opliepen en werd zelfs besloten om voorlopig geen opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te openen. Dit om 'enige rust te brengen in de gemeenschap.'