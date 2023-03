Weerstand tegen asielzoekerscentrum Nederhorst den Berg groeit: petitie al ruim duizend keer getekend

De weerstand tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum naar Nederhorst den Berg groeit. Een petitie tegen het plan om voor zeker tien jaar zo'n 350 asielzoekers op te vangen is al meer dan duizend keer getekend. Tegenstanders noemen het plan te grootschalig en fronsen hun wenkbrauwen over het proces tot nu toe.

Buurtbewoners werden zo'n twee weken geleden plots op de hoogte gebracht van de plannen. Tot dan toe was niet bekend dat de gemeente Wijdemeren plannen had om asielzoekers op te gaan vangen op het terrein van een voormalig radio-ontvangststation in de polder.

Dat gebied is de achtertuin van Renske van der Brug. "Ik schrok wel van de post. Ik ben niet tegen asielzoekers, maar de locatie, het aantal en de manier waarop schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat", vertelt ze. "De gemeente lag op andere vlakken al onder vuur. Er is een structureel financieel tekort, maar dit kan blijkbaar wel. Het valt gewoon verkeerd."

Veel tegenstand

Samen met twee andere bewoners is Renske een petitie gestart. Razendsnel tekenden meer dan duizend mensen. Een flink aantal, zeker als je beseft dat Nederhorst den Berg zo'n 5.500 mensen telt.

Ze noemen de komst van het asielzoekerscentrum naar het zogeheten NERA-gebouw onwenselijk. Het aantal asielzoekers staat volgens hen niet in verhouding tot het aantal inwoners. Daarnaast zijn er zorgen over de beperkte bereikbaarheid, het gebrek aan voorzieningen en de sociale veiligheid. Ook steekt het ze dat er plek komt voor asielzoekers terwijl 'de eigen jeugd niet eens een woning kan vinden'.