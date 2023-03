Relschoppers dreigen bewonersavonden over asielzoekerscentrum Nederhorst den Berg te verstoren

Een woordvoerder van de gemeente vertelt aan NH Nieuws dat er op sociale media grote ophef was ontstaan over de bijeenkomsten.

De gemeente is wel van plan om nieuwe bijeenkomsten te houden, maar nieuwe data zijn er nog niet. Daarbij is volgens de woordvoerder vooral de veiligheid belangrijk.

De onrust over de komst van een groot asielzoekerscentrum naar Nederhorst den Berg is de gemeente ook niet ontgaan. "Er is weerstand", merkt ook een woordvoerder.

Reactie burgemeester

Burgemeester Crys Larson heeft via een persbericht gereageerd op de situatie. "We vinden dit heel vervelend, want het was onze bedoeling om zo vroeg en zorgvuldig mogelijk met de inwoners van de Horstermeerpolder in gesprek te gaan over het azc. Maar de veiligheid van alle aanwezigen en ook de omwonenden van de locatie van de bijeenkomst gaat voor alles. Daarom heb ik, na uitgebreid beraad met politie en OM, besloten de bijeenkomsten voor nu te annuleren."

De burgemeester begrijpt dat er veel vragen zijn over de mogelijke komst van een azc. “Wij waren graag met onze inwoners in gesprek gegaan over de verkenning naar de mogelijke komst van een azc. Samen met de politie zal worden gezocht naar alternatieven zodat onze inwoners zo goed mogelijk worden geïnformeerd én dat de veiligheid van allen kan worden gegarandeerd.”