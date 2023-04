Voorlopig geen nieuwe opvangplekken meer voor Oekraïeners in Wijdemeren: "Enige rust brengen in gemeenschap"

Door voorlopig niet naar nieuwe opvangplekken voor gevluchte Oekraïners te kijken, hoopt burgemeester Crys Larson meer rust te krijgen in Wijdemeren. De discussie over de opvang van vluchtelingen raakte behoorlijke verhit in de gemeente, nadat duidelijk werd dat er een concreet plan klaarligt voor een 'grootschalig' asielzoekerscentrum in de Horstermeerpolder.

"Momenteel maken we pas op de plaats voor het zoeken naar en realiseren van nieuwe locaties voor de opvang van Oekraïners", meldt de burgemeester over de tijdelijke nieuwe koers die de gemeente gaat varen. "Dit heeft te maken met de verkenning naar de opvang van vluchtelingen in het Nera-gebouw, in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA, red.). Deze verkenning kunnen we niet los zien van de andere opgaves voor de opvang van ontheemden. Met deze pas op de plaats hoop ik enige rust te brengen in de gemeenschap en organisatie."

2.100 keer

De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum helemaal aan de rand van Nederhorst den Berg voor 10 jaar met maximaal 350 personen heeft de gemoederen in Wijdemeren behoorlijk verhit. Hoewel de gemeente mee zou willen werken aan dit verzoek van het COA is er vanuit de samenleving veel weerstand. Zo is een online petitie tegen de komst inmiddels meer dan 2.100 keer ondertekend.

Maar het werd nog heftiger. Wijdemeren wilde bewonersbijeenkomsten houden om te peilen hoe de omgeving denkt over de mogelijke komst van een azc. Mede door de grote ophef die ontstond op social media is besloten de sessies te schrappen en deze op een later moment te houden. De angst voor relschoppers was groot, waardoor de veiligheid van de aanwezigen in het geding zou komen.