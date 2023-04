Ontwikkelingen mogelijke AZC-locatie Nederhorst Den Berg vertraagd

De beoogde locatie in het NERA-gebouw in de polder wilde het COA deze zomer al inzetten voor 350 asielzoekers, maar dat gaat niet meer lukken. Dat komt met name door de weerstand van de bewoners in de omgeving. De gemeente Wijdemeren wil eerst uitzoeken wat de omgeving van deze locatie vindt en uitzoeken of deze locatie geschikt is. "Als het doorgaat wordt het voorjaar 2024" aldus de woordvoerder van de gemeente.

Eerder werden de bewoners van Nederhorst Den Berg opgeschrikt door een brief die zonder pardon op de mat viel. Met name het aantal asielzoekers, de afgelegen locatie en een structureel financieel tekort in de gemeente in combinatie met deze investering, schiet bij veel inwoners in het verkeerde keelgat. Daarnaast is het gebouw een monumentaal pand en bevindt het zich in Natura-2000 gebied.

Allemaal redenen voor een gesprek, vindt ook de woordvoerder. "Wij zijn juist vanaf het eerste moment van plan met iedereen in gesprek te gaan, om duidelijk te krijgen hoe de omgeving hier tegenover staat" meldt de woordvoerder.

Er zijn direct informatieavonden ingepland maar kort voor de eerste avond afgezegd omdat er teveel weerstand was vanuit de bewoners die dreigde de avonden te gaan verstoren. Vandaag is er een college geweest waarin is besproken op welke manier bewoners, vragen, ideeën en kritiek kenbaar kunnen maken.

COA

De woordvoerder van COA Noord- Holland geeft aan dat als de locatie geschikt blijkt, het nog maanden gaat duren om de locatie te realiseren. "Hopelijk dit jaar als het doorgaat" aldus de woordvoerder. "We hebben op dit moment een capaciteitstekort en dat komt door zogeheten instroomproblemen.

In het verleden zijn er locaties verdwenen die we hadden moeten aanhouden. Door de oorlog in Oekraïne is het ook drukker geworden en door de krapte op de woningmarkt zitter er nu statushouders in asielzoekerscentra, die eigenlijk een woning horen te krijgen. Dit alles zorgt ervoor dat we nodig nieuwe locaties nodig hebben" licht hij toe.