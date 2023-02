Wijdemeren vindt in Kortenhoef goede locatie voor langer verblijf Oekraïners

Wijdemeren heeft na lang speuren een kleinschalige locatie gevonden waar vluchtelingen uit Oekraïne voor een langere tijd kunnen verblijven. De Kerklaan in Kortenhoef moet voor vijftien Oekraïners een veilig thuis worden. “Dat zorgt voor stabiliteit”, concludeert burgemeester Crys Larson.

Bij de buren in Hilversum is op het Arenapark al een opvanglocatie voor maximaal vijf jaar gerealiseerd. Daar komt een gebouw op het Philipscomplex nog eens bij. Daar kunnen de vluchtelingen uiterlijk drie jaar blijven.

Net zoals andere gemeenten moet ook Wijdemeren kijken naar locaties waar vluchtelingen voor een langere periode kunnen worden opgevangen. Inmiddels duurt de oorlog tussen Rusland en Oekraïne al een jaar en is noodopvang niet meer toereikend.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid betaalt de gehele rekening. Eerst is er nog een bijeenkomst met de bewoners. Volgende week praat de gemeente met omwonenden over deze opvanglocatie.

Het duurt nog even voordat de kleine groep vluchtelingen intrek kan nemen in het pand. Eind maart gaat de verbouwing van start. Als alles volgens schema verloopt dan moet de opvanglocatie halverwege mei klaar zijn.

Tijdens de zoektocht naar geschikte opvanglocaties is het oog gevallen op het pand aan de Kerklaan 8a. Hier kan de gemeente vijftien vluchtelingen voor langere tijd onderdak bieden.

Sociale contacten

Volgens burgemeester Larson betekent dat stabiliteit voor deze groep en een goede basis waar zij tot rust kunnen komen. “Ook eventuele kinderen kunnen vanuit hier sociale contacten leggen en naar schoolgaan”, voegt de burgermoeder eraan toe.

Wijdemeren vangt momenteel 73 Oekraïense vluchtelingen op. Dat gebeurt verdeeld over twaalf locaties in de gemeente. Daarnaast vangen inwoners nog eens 22 vluchtelingen op in hun eigen huis.