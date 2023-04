Opvallend veel jongeren bij de Matthäus-Passion: "Onbeschrijfelijk als jonge mensen enthousiast zijn"

Al meer dan 100 jaar wordt Bach-klassieker de Matthäus-Passion rond het Paasweekend uitgevoerd in de Grote Kerk Naarden. Dat de opvoering populair is, staat als een paal boven water. Meestal is de uitvoering geliefd onder een oudere leeftijdsgroep. Dit jaar zijn er opvallend veel jongeren aanwezig. Jonas (26) was ook te vinden bij de voorstelling: "Ik dacht dat ik als enige jonge gast tussen alle bejaarden zou zitten, maar het tegenovergestelde was waar."

Het verhaal van de Matthäus-Passion gaat over de laatste dagen van Jezus vertaalt in tekst en klassieke muziek. Niet direct een onderwerp waar veel jongeren door aangesproken worden. Jonas is wel geïnteresseerd in klassieke muziek en was daarom ook aanwezig: "Ik merk dat de klassieke muziek zich steeds meer vertaalt naar de hedendaagse stijl. Heel Naarden-Vesting bloeide op door de komst van de Matthäus-Passion."





Brechtje van Riel is communicatiemedewerker bij de Bach Vereniging: "Ouders geven de liefde voor klassieke muziek door aan hun kinderen, delen dit met elkaar en komen samen naar de uitvoering. Ik vind het erg fijn om te zien dat er jonger publiek aanwezig was in Naarden en de interesse voor klassieke muziek niet uitsterft."

Kans voor talent

"Onze missie is om Bach toegankelijk te maken voor iedereen. Dat betekent ook voor jongeren. Dit doen we deels door jongere musici zoals zangers, instrumentalisten en aanstormend talent een kans te geven om op het podium te komen", laat Brechtje weten.

Eén van die aanstormende talenten is de Cubaans-Oekraïense Anna Litvinenko (29). Zij is celliste in het stuk. "De studenten die in Naarden kwamen zagen instrumenten op een historische wijze gebruikt worden die ze nog nooit eerder hadden gezien, dit was een mooie manier voor ons om te verbinden met de jongere generatie."