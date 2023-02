Matthäus Passion is grote uitdaging voor mensen met dementie in Participatiekoor

De eerste repetitie hebben ze gehad en ze zullen flink aan de bak moeten in het Participatiekoor. In dit speciale zanggezelschap repeteren mensen met dementie samen met een begeleider voor een echt concert later dit jaar. Maar daarvoor is niet voor de makkelijke weg gekozen.

"Er zitten momenten van rust in", vult mantelzanger Kees Stet (75) aan. "Tijdens die rust moet je wel blijven tellen en dan geef ik aan waar en wanneer we weer beginnen."

De begeleiders, ook wel 'mantelzangers' in dit project, helpen de mensen met een haperend brein. "Qua timing geeft Kees mij bijvoorbeeld een seintje als ik moet beginnen", zegt Franc Janssen (70) die al vanaf het begin meedoet met dit koor en muzikaal is aangelegd.

Volgens Franck is muziek belangrijk voor mensen met dementie: "Want je hebt houvast en je werkt samen. En, het is ontzettend mooi als je de mensen ontroerd ziet kijken tijdens het zingen. Prachtig."

Er zijn meerdere participatiekoren in de provincie en er is er zelfs een in België. Op 2 april heeft het Haarlemse zangensemble een uitvoering van de beroemde Matthäus Passion van J.S. Bach in de Adelbertusparochie aan de Rijksstraatweg in Haarlem.