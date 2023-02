Koor met dementerenden in 't Gooi zoekt 'mantelzangers' voor Matthäus Passion

Met nog een kleine twee maanden te gaan tot Pasen wordt er in menig dorp en stad hard geoefend door het plaatselijke koor om de Matthäus Passion onder de knie te krijgen. In Bussum oefent participatiekoor 't Gooi ook voor een uitvoering. Maar het is geen standaard koor. Een deel van de leden lijdt aan dementie en wordt begeleid door zogenaamde mantelzangers. En in die laatste categorie worden nog leden gezocht voor een geslaagd optreden.

"We kunnen nog zeker wel tien mantelzangers gebruiken, vooral mannen", zegt Erik Zwiers, grondlegger van het koor. "We bestaan dit jaar vijf jaar met de participatiekoren. Dat is juist dankzij de mantelzangers. Dus het zou heel mooi zijn als we overal een volwaardig koor hebben tijdens de Matthäus Passion."

Het eerste participatiekoor werd door Zwiers in 2018 in Haarlem opgericht. Daarna kreeg hij aanvragen voor het opzetten van participatiekoren in andere plaatsen, zoals Bussum, Delft en Veenendaal. Hij richtte een stichting op en zorgde voor financiering door fondsen.

Dementie

Ongeveer een derde van het koor bestaat uit leden die aan dementie lijden. Ze hebben een zanger naast zich die niet die aan dementie lijdt en die begeleid waar dat nodig is, de mantelzanger. Er zit ook een aantal professionele zangers bij de koren.

De in Zandvoort wonende Zwiers werkte eerder in de journalistiek. Hij kwam als schrijver bij een uitgever terecht waar het onderwerp voltooid leven ter sprake kwam. Zwiers schreef uiteindelijk een boek over het onderwerp. Later volgde een boek over dementie. "Het zijn onderwerpen waar veel mensen een mening over hebben, maar niet altijd veel kennis. Het zijn maatschappelijke problemen die ik in de boeken 360 graden heb belicht", legt hij uit.