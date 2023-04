Daniel de Boer maakt album met muzikanten uit 16 landen en meer mooie tips voor het Paasweekend

Het Paasweekend komt eraan. Daarom heeft de Culture Club-redactie weer een paar leuke tips waar je in de provincie naar toe kan. Daniel de Boer maakte een popalbum met wereldmuziekinvloeden, met zijn band trekt hij dit Paasweekend door de provincie. In Amsterdam kun je op meerdere plekken terecht voor klassieke Paasconcerten. De legendarische country popband the Jayhawks treden op in Alkmaar en de jonge surfpopband Starfish presenteert zijn album in het Patronaat in Haarlem.

Wereldpop van Daniel de Boer - NH Nieuws

Tip 1: Daniel de Boer toert met wereldpop door de provincie Je zou kunnen zeggen dat Daniel de Boer muziek met de paplepel kreeg ingegeven. Hij groeide op in Den Hoorn op Texel waar zijn vader componist was en zijn moeder directeur van de muziekschool. Op Texel had hij zijn eerste bandjes en trad hij regelmatig op, vaak met zijn muzikale broers. Inmiddels is Daniel dertiger en heeft hij zijn vleugels uitgeslagen. Twee jaar geleden vertrok hij naar het Spaanse Valencia om aan de het conservatorium te studeren. Daar maakte hij vorig jaar ook het album Out of Shadows, een popalbum met wereldinvloeden want er spelen muzikanten uit maar liefst 16 verschillende landen op mee. "Ik wilde een popalbum maken met invloeden vanuit de hele wereld en dat is volgens mij gelukt" zegt Daniel met een glimlach op zijn gezicht. Daniel de Boer maakt komend Paasweekend een mini tour door Noord-Holland, niet met alle muzikanten maar een kleine band. Ze beginnen op donderdag 6 april in Den Hoorn op Texel, op vrijdag 7 april in de Stadsfabriek in Alkmaar, op zaterdag 8 april in PX in Volendam en op zondag 9 in Midwoud.

Daniel de Boer met zijn wereldmuzikanten

Tip 2: Klassieke passie in Amsterdam Pasen is eieren zoeken, bloemen kijken of naar de meubelboulevard. Maar bij Pasen hoort natuurlijk ook de Matthäus-Passion en de Johannes-Passion van Bach. Op verschillende plekken in Amsterdam zijn ze dit weekend te beluisteren. Ga bijvoorbeeld naar Het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam, daar is gekozen voor een intieme opstelling op het podium waardoor je de musici beter ziet en zo de muziek nog beter tot zijn recht komt. Of ga naar Podium Mozaïek, waar je een Matthäus-Passion hoort in een hedendaags jasje. Een hedendaagse Matthäus-Passion voor een nieuwe tijd. Met geliefde Erbarme dich van Johann Sebastian Bach in een bewerking met Arabische ud en o Haubt voll Blut und Wunden naast Afro-Surinaamse klaagzangen. Aus Liebe gaat een muzikale dialoog aan met eeuwenoude Indiase raga’s. Met de beroemde passie van Bach als basis komen eeuwenoude verbindingen tussen culturen tot leven. In zeven muzikale talen wordt het verhaal van de wereld van nu verteld: over honger, hoop en de strijd voor een betere wereld. Eeuwenoude verhalen bieden troost, inzicht en een nieuw perspectief op onze tijd. Matthäus-Passion met passie in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam op vrijdag 7 alleen 's middags en op zaterdag 8 april 's middags en 's avonds. De Passie van nu (2023) door World Opera Lab op zaterdag 8 april in Podium Mozaïek in Amsterdam.

Tip 3: Legendarische band Jayhawks in Alkmaar Op 7 april 2023 organiseert Podium Victorie de tweede editie van het Blue Heart Festival: een middag en avond waar liefhebbers van americana, country, bluegrass en southern rock kunnen genieten van hedendaagse vertolkers van deze invloedrijke genres. Zeven gevestigde namen nemen je mee op een muzikale reis vol songs om te koesteren. Ongepolijst, rauw en zonder opsmuk, de muzikant en het verhaal staan centraal. Een sterk programma met Noord Hollandse toppers als Tim Knol and The Wandering Hearts en Mell and the Vintage Future. Uitsmijter is de legendarische country rockband the Jayhawks Midden jaren 80 wisten The Jayhawks uit Mineapolis USA een compleet nieuw elan te geven aan de destijds ingeslapen countrymuziek. Daarmee vormde de band een drijvende kracht achter de populaire Americana beweging die zich ontvouwde begin jaren 90.

Inmiddels zijn ze 4 decennia en 11 albums verder, waarvan ‘Hollywood Town Hall’ (1992) en ‘Tomorrow The Green Grass’ (1995) de bekendste zijn. Het Blue Hearts Festival op vrijdag 7 april in Podium Victorie. Aanvang 16;00 uur.

Tip 4: Haarlemse band Starfish presenteert album in Patronaat Je zou Starfish de meest zonnige band van Noord-Holland kunnen noemen. Ze maken een mix van pop, surf en reggae, een beetje in de stijl van Chef'Special. "We zijn een echte vriendengroep, niet zo'n bandje dat op het conservatorium samengesteld is", lacht bassist Peter. "We hebben ook allemaal gewoon een baan naast de band. Ik werk als inkoper voor schepen. Ik koop wc-papier en motoronderdelen in". Met het nummer No Rasta scoorde Starfish een behoorlijke hit op Spotify: ruim 600 duizend streams. De echte doorbraak laat nog op zich wachten, maar met hun speelfilm-achtige clips en zinderende optredens moet dat zeker een keer gaan lukken. En nu is er dus hun debuutalbum Sunrise, vol zonnige popmuziek. Zaterdag 8 april is er de releaseshow van Starfish in het Patronaat in Haarlem. Aanvang 19;30 uur. Starfish was eerder te zien in Culture Club in augustus 2021. Zie video hieronder.

Culture Club Nelson Carrilho - NH Nieuws