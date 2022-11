Van de Londense Royal Albert Hall naar de Sint Jansbasiliek: topmusici strijken neer in Laren

"Halleluja, halleluja, halleluja." Een van de meest bekende teksten klinkt binnenkort uit de Sint Jansbasiliek van Laren. Dirigent Ton Koopman, die normaal met zijn orkest en koor de wereld over reist en elke grote concerthal aandoet, speelt nu dicht bij huis in het kleine Laren.

Uit alle uithoeken van de wereld komen de muzikanten van het Amsterdam Baroque Orchestra en Choir de Messiah van componist Georg Friedrich Händel opvoeren in het Gooise dorp. Voor Bussummer Koopman zelf is het dus bijna een thuiswedstrijd, maar normaal staat hij met het ensemble in zalen als de grote zalen van de Royal Albert Hall in Londen en de Musikverein in Wenen tot Carnegie Hall in New York.

Dan zou je zeggen dat de Basiliek - hoe belangrijk ook voor de regio - een stapje terug is. Maar dat is volgens Ton totaal niet het geval. "Er is een fijne akoestiek in de kerk", begint Koopman. "De mensen vinden wat wij doen mooi en je ziet ze genieten. Dan is het niet belangrijk of het er tweeduizend of achthonderd mensen zijn.

Kerstgevoel

De Messiah van Händel is een zogenoemd kerstoratorium en kan gezien worden als de tegenhanger van de Matthäus-Passion van Bach, die vaak opgevoerd wordt tijdens de Paasviering. "De delen van de Messiah zijn relatief kort. Het is een fijn stuk om kennis te maken met klassieke muziek, "het is ontzettend toegankelijk." Daarnaast belichaamt het werk van Handel voor Ton ook het kerstgevoel. "Het is namelijk ontzettend vrolijk."

Het optreden van in Laren op 11 december is de enige opvoering in Nederland en daarmee ook het startschot van een mini-tournee. Na Laren reist Ton met zijn ensemble door naar het Duitse Dortmund en Franse Straatsburg.