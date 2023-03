Spektakel met bootjes brengt 'The Passion' tot leven in Enkhuizen

In 2016 vond er al eerder een eigen amateurversie van The Passion plaats in de Westerkerk in Enkhuizen, maar dit jaar zal het groter worden aangepakt in de haven van Enkhuizen. Door corona kon het evenement vorig jaar niet doorgaan, maar op 1 april gaat het nu dan toch plaatsvinden. Volgens castlid Jorien Schipper zal er een heus 'bootjesspektakel' te zien zijn.

'The Passion', het lijdensverhaal van Jezus Christus, wordt vertolkt door kinderkoor Sunshine en jongerenkoor Reaching Hand uit Enkhuizen. Het plan voor deze grotere uitvoering is het resultaat van een brainstormsessie tijdens een koorweekend van het jongerenkoor. "Wij hadden eigenlijk het gevoel dat wij het dit keer groter moesten aanpakken", vertelt castlid en initiatiefnemer Jorien Schipper.

Luister hieronder het interview met Jorien Schipper en dirigent Ria van Bijnen. De tekst gaat onder de video verder.

Op het water van de haven zullen bootjes fungeren als decor voor de uitvoering van het paasverhaal. Dit brengt echter wel uitdagingen met zich mee op het gebied van licht en geluid. "Je moet echt aan van alles denken. De koren staan op een grote boot en de solisten zullen in kleine bootjes optreden. Ook is er een band met blazers aanwezig om het geheel muzikaal te ondersteunen. Dit zorg vooral voor technische uitdagingen", aldus Schipper.

Vrouwelijke Judas en burgemeester als verteller

Om de uitvoering tot leven te brengen, is er gezocht naar geschikte castleden. Er zijn audities gehouden en er is veel gerepeteerd om de geschikte kandidaten te vinden. Jorien Schipper speelt de uitdagende rol van Judas. Een opvallende keuze is dat Judas dit keer door een vrouw wordt gespeeld. "Petrus of Judas zou door een vrouw gespeeld kunnen worden vonden wij. Uiteindelijk mocht ik de rol van Judas op mij nemen", legt Schipper uit.

Verder is er ook een rol weggelegd voor de burgemeester Eduard van Zuijlen. "De burgemeester vervult de rol van de verteller". En ook wethouder Wim Hoogervorst van de gemeente Enkhuizen, mag zijn acteerkunsten laten zien in de rol van Pilatus.

Extra maatregelen

De locatie zelf zorgt ook voor extra maatregelen. "Het is in de haven, op de plek waar ook Sinterklaas altijd aankomt", vertelt dirigent Ria van Bijnen. Om te zorgen dat de koren de dirigente kunnen zien is er een ponton aanwezig. "Het is wel spannend, maar gelukkig kan ik zwemmen", lacht Van Bijnen. Voor de zekerheid is er ook een duiker paraat, voor het geval dat iemand in het water valt.

Na een voorbereiding van drie jaar, zijn de komende weken extra spannend. "Het is een groots project dat we goed willen aanpakken", vertelt Schipper. Door de locatie is de generale repetitie in de haven pas op de dag zelf. "Maar wij oefenen ook nog een keer in de Nieuwe Doelen, dus het moet goed gaan komen", stelt van Bijnen.