Geen 'beste' en 'populairste' bier meer: NH zet een punt achter provinciale bierverkiezing

Zes edities lang zijn we op zoek gegaan naar het allerbeste bier van Noord-Holland. In deze periode zijn deze bekers uitgegroeid tot prijzen met gewicht, al zeggen we het zelf. Maar nu zetten we er een punt achter. Het organiseren van de jaarlijkse verkiezing past niet meer bij hoe onze organisatie is ingericht. We blikken terug op zes succesvolle edities.

De allereerste beker voor 'Beste Bier van Noord-Holland', gaat naar twee hobbybrouwers uit Amsterdam. Dat de mannen van Bru'd Beer volgens de jury het allerbeste bier gebrouwen hebben, is vooral voor de brouwers zelf een enorme verrassing. "Daar hadden we helemaal niet op gerekend. We stonden tenslotte naast de grote merken.", herinnert brouwer Chiel Muurling zich nog.

Na twee edities volgt er één aanpassing op dit uitgangspunt. De bieren worden onderverdeeld in licht bier (tot 7 procent) en zwaar bier (vanaf 7 procent). De Lange daarover: "De complexiteit en hoeveelheid aan aroma’s en smaken van zwaardere bieren, verhult lichte brouwfouten. Zo'n bier wordt eerder goed beoordeeld. Een goed uitgebalanceerd lichter alcoholisch bier is complexer om te brouwen. Een onbalans in smaak wordt eerder ontdekt. Door categorieën op alcoholpercentage te maken, deden we meer recht aan lichter bier."

"Omdat toen overal van die brouwerijtjes oppopten, en hiermee zet je de provincie en de brouwerijen op de kaart." De Lange staat ook achter het idee om één beste bier te kiezen: "Als je het in allemaal verschillende categorieën opdeelt, raakt het heel versnipperd. En dat hoeft niet; uiteindelijk gaat het erom of een bier in balans is en niet per se welke stijl."

Om de lokale brouwers te overtuigen mee te doen, wordt er expertise ingevlogen in de vorm van Fiona de Lange. Zij is biersommelier en bespreekt op dat moment bij NH Radio wekelijks een Noord-Hollands bier. "Ik vond het idee van de verkiezing heel gaaf", aldus De Lange.

Het idee voor de bierverkiezing wordt in 2014 geboren op de redactie van NH. Speciaalbier is op dat moment enorm in opkomst. Programmamaker Arend de Geus gaat het organiseren, maar heeft een probleem. "Ik weet niks van bier."

Brouwerij Dampegheest uit Limmen gaat in dat eerste jaar aan de haal met de titel 'Populairste Bier van Noord-Holland'. Brouwer Kees Koot zag de wedstrijd direct al als een kans: "Doordat we die prijs wonnen, trok de verkoop aan. Ook al was de prijs nieuw, het kreeg direct status. Een slijter kon er niet meer omheen om het in huis te hebben."

Baas boven baas

De brouwerij die over alle edities genomen de meeste bekers en oorkondes mee naar huis zeult, is de Texelse Bierbrouwerij (Den Burg). Één op de tien uitgereikte prijzen vond z'n weg naar het eiland. "Alle vijf de oorkondes prijken in ons proeflokaal", zegt ambassadeur van het merk, Hans Glandorf: "Het heeft zeker weten veel betekend dat we wonnen. Dat merkten we aan reacties uit de regio. Onze toenmalige directeur en brouwmeester Maurice Diks heeft veel mooie bieren gemaakt, zoals Skuumkoppe, die in mijn ogen terecht prijzen wonnen."

In twee edities waren vakjury en publiek het met elkaar eens: "Dat is natuurlijk helemaal mooi. Eigenlijk vinden we de publieksprijs nog belangrijker dan de juryprijs, want het publiek drinkt ons bier."

Verkiezingsfeitjes

Terugkijkend op zes edities Noord-Hollandse bierprijzen, is duidelijk dat er door de hele provincie verspreid goede en populaire bieren gebrouwen worden. De enige regio's die we in de lijst met winnaars niet terugzien, zijn Gooi, Amstelland en Haarlemmermeer. Dat is niet per se te wijten aan de kwaliteit van hun bieren: sommige brouwerijen kiezen er voor niet mee te doen aan wedstrijden.