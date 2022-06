Topbier vanuit de hele provincie: dit zijn de prijswinnaars van de NH Bierverkiezing 2022

Dat iedereen er weer zin in had, hebben we gemerkt: na twee jaar niet de verkiezing te kunnen houden, was het animo onder brouwers groot om weer mee te doen: precies 50 bieren zijn er ingezonden. Niet eerder waren dat er zoveel.

Meer prijzen dan eerder Nieuw deze editie is de introductie van de categorie Alcoholvrij bier. Omdat dat een steeds serieuzere optie is voor bierliefhebbers, wilden we weten hoe de Noord-Hollandse brouwers het op dat vlak doen. Het aantal inzendingen was laag en daarom volstaan we dit jaar met een oorkonde voor het hoogstgewaardeerde bier, maar hopelijk is het volgend jaar een volwaardige categorie naast Het Beste Lichte Bier en Het Beste Zware Bier.

Een andere toegevoegde prijs is die voor Het meest duurzame Bier van NH. Die prijs is in het leven geroepen door studenten van de opleiding Business Studies, aan hogeschool Inholland, locatie Alkmaar. Zij bekeken welk van de ingezonden bieren het best communiceerde over de duurzaamheid van het bier. Daarvoor is gekeken naar wat er op het blik of de fles over duurzaamheid gecommuniceerd wordt. De brouwer die dat in hun ogen het beste deed is: Brouwerij Troost (inzendingen Virgin IPA Bio en New England Bio) De complete lijst met winnaars staat onder de foto's

De winnende bieren van 2022 De jury is dit jaar niet scheutig met hoge beoordelingen. Dat neemt niet weg dat er ook pareltjes tussen de inzendingen zitten. Dat zijn de trotse winnaars in de categorieën Het Beste Alcoholvrije Bier, Het Beste Lichte Bier en Het Beste Zware Bier. Beste Alcoholvrije Bier van Noord-Holland 2022 (alcoholpercentage tot 0,5%) 1 Superb Owl - Uiltje Brewing Company Beste Lichte Bier van Noord-Holland 2022 (alcoholpercentage tot 7%) 1 Stedentrip Rauchbier - Bierverbond (Heemskerk) 2 Ketelbinkie - Brouwerij Homeland (Amsterdam) 3 Mama wil ook wel eens wat - Brouwerij Je Moeder (Amsterdam) Beste Zware Bier van Noord-Holland 2022 (alcoholpercentage 7% en hoger) 1 Spelt Malt - Brouwerij De Moersleutel (Alkmaar) 2 Nijenburg Grand Cru - Brouwerij Heyloo (Heiloo) 3 Tripel - Brouwerij Zeeburg (Amsterdam) Naast de juryverkiezing is er ook de publieksverkiezing. Daarin steekt er dit jaar één met kop en schouders bovenuit. Bijna een derde van alle uitgebrachte stemmen gaat naar een jonge ambitieuze brouwerij in Amsterdam-Noord. Maar ook nummers twee en drie hebben afgetekend meer stemmen dan de andere bieren. Populairste Bier van Noord-Holland 2022 1 NEIPAard - Rauw Brouwers (Amsterdam) 2 Mama wil ook wel eens wat - Brouwerij Je Moeder (Amsterdam) 3 Unfiltered Lager - STOKED! Beer (Bergen)