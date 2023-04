Rustige 'die-in' voor de poort in turbulente tijden voor Tata Steel

Met een redelijk vernietigend RIVM-rapport achter de rug en waarschijnlijk een emotionele inwonersbijeenkomst voor de boeg, was er vandaag ook nog een zogenaamde 'die-in' voor de deur van Tata Steel. Dat is een protest waarbij activisten doen alsof zij dood zijn. Zo'n dertig mensen van de actiegroep Kappen met Kolen versperden vanaf 12.00 uur, tijdens het luchtalarm, de toegangsweg tot het bedrijfsterrein.

De actie van Kappen met Kappen is volgens de coördinator Peter Jamin bedoeld om de overheid in het algemeen aan te sporen om kolengebruik aan te pakken, maar ook om de druk op Tata Steel op te voeren de kooksfabriek(en) te sluiten. Kooks worden namelijk gemaakt van kolen.

Tata Steel verweert zich door te stellen dat 'ook het bedrijf wil kappen met kolen.' Later dit jaar moeten volgens woordvoerder Peter van Boesschoten 'de eerste vergunningen goedgekeurd worden voor de bouw van de groene fabrieken'. De kooksfabriek 2 zou rond 2030 moeten sluiten en de kooksfabriek 1 een paar jaar later.

De actie verliep vandaag rustig. Veel last hadden Tata Steel-medewerkers er niet van, een verkeersregelaar dirigeerde ze richting een andere ingang dicht in de buurt. Twee politiebusjes hielden het snel na de start van de demonstratie voor gezien. Eén kwam een uurtje later weer even poolshoogte nemen.

Discutabele uitspraken

Dit weekend kwamen leden van de Ondernemingsraad en andere werknemers van Tata Steel in opspraak door discutabele uitspraken. In besloten Facebook- en whatsappgroepen zeiden zij over de Kappen met Kolen-actie: 'Gewoon eroverheen rijden', 'Arbeit macht frei' en 'een ritje in gloeiend heet vloeibaar ijzer.'

Vice-voorzitter van de centrale ondernemingsraad Gerrit Idema typte: 'Gelijk de oven in dan gaat het niet stinken'. Hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Kappen met Kolen vroeg op Twitter om zijn vertrek, net als alle anderen die deze uitspraken gedaan hebben.

De leiding van de fabriek keurde de uitspraken af en beraadt zich nog op stappen.

Het is niet de enige kwestie rond Tata Steel die op dit moment speelt. Vorige week werd bekend dat er nog steeds evenveel giftig grof stof van Tata Steel in de omgeving neerdaalt als bij twee eerdere metingen in 2020 en 2022. Dat staat in het toen verschenen RIVM-rapport. Morgenavond is er een inwonersbijeenkomst, waarin burgers vragen kunnen stellen aan provinciale en lokale politici over het rapport.