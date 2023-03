Tientallen 'dode' mensen liggen maandag voor de deur van Tata Steel

Als op maandag het luchtalarm te horen is, liggen tientallen dode mensen voor de deur van Tata Steel in IJmuiden. Niet écht dood, maar symbolisch dood. Ook wordt het spoor en de toegangspoort van het terrein geblokkeerd. Onder de campagne 'Kappen met Kolen', gaan groepen als Extinction Rebellion de bedrijfsprocessen van Tata Steel proberen te bemoeilijken.

De die-in, zoals de protestvorm waarbij mensen voor dood op de grond liggen heet, begint als het luchtalarm afgaat. Volgens Peter Jamin, coördinator van de actie, doen ze dat omdat volgens hen de kans groter is dat we doodgaan door klimaatproblematiek dan door een oorlog, waar het luchtalarm voor bedoeld is.

Blokkade

De actie blijft niet bij de die-in, een kleiner groepje gaat ook de toegangspoort en het spoor blokkeren, zodat er minder kolen het terrein bereiken. De groep blijft daar net zolang zitten tot de politie ingrijpt. "Ik heb de dag en nacht vrijgehouden, want de kans op een nachtje cel is aanwezig", aldus Jamin.