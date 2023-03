Omwonenden Tata Steel 'boos en teleurgesteld' na weer een teleurstellend rapport

Honderden miljoenen aan verbeteringen van het Tata Steel-terrein ten spijt: in Wijk aan Zee, Beverwijk en Velsen-Noord dalen nog even veel schadelijke PAK-stoffen en metalen in grof stof neer als een paar jaar geleden. Tata Steel zelf vindt het jammer dat de omgeving zo niet veel van de verbeteringen meekrijgt. Sanne Walvisch van Frisse Wind las het rapport weer 'met lood in haar schoenen': "We zijn boos en teleurgesteld."