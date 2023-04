Is winkelstraat de Laat eindelijk klaar, ligt de straat schots en scheef! Waarom eigenlijk?

Het heeft even geduurd maar de metamorfose van winkelstraat de Laat in Alkmaar is bijna voltooid. De straat zou eigenlijk al vorig jaar november klaar zijn maar vertraging gooide, tot frustratie van veel ondernemers, roet in het eten. Het einde lijkt nu in zicht maar nog voordat het openingsfeestje gevierd kan worden is er kritiek. Want waarom ligt de straat schots en scheef?

Over de nieuwe uitstraling van de winkelstraat zijn veel mensen tevreden. Auto's en fietsers zijn verboden en er is ruimte gemaakt voor groen en terrasjes. "Het valt me alles mee", vertelt oud-visboer Jacob Hoogland. "Ik maak me alleen wel zorgen om al die leegstaande panden. Het wordt nog een klus om volk naar de binnenstad te krijgen."

En leegstand - een probleem waar de straat al jaren mee kampt - is niet het enige puntje van kritiek als het gaat om de nieuwe Laat. Je hoeft namelijk geen waterpas bij je te hebben om te zien dat de nieuwe bestrating van winkelstraat de Laat in de breedte afloopt. "Het is hobbel de bobbel", verzucht een oudere dame met een rollator. "Het is net aangelegd maar het ligt erg scheef. Dat zal wel ergens fout gegaan zijn."

Regenwater

Maar het is volgens een woordvoerder van Stadswerk072 zeker geen fout. Het hoogteverschil heeft te maken met de afwatering. Dat gebeurt op twee manieren. "Ten eerste vangen het water op een natuurlijke manier op in de plantvakken. Daarnaast is in het midden van de straat een goot met waterputten om water op te vangen als het hard regent. Zo voorkomen we wateroverlast bij veel regen", aldus de woordvoerder.

Naast de afwatering is er in de Laat zelf ook een hoogteverschil. Het midden van de straat ligt wat lager dan de oost- en de westkant van de straat. "De helling valt overigens overal binnen de normen die daarvoor gelden", aldus Stadswerk072.

NH Nieuws testte de nieuwe Laat met een aantal ervaren shoppers. Bekijk hieronder de video: