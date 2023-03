Politieke crisis Alkmaar: "Fracties komen in beweging, nog geen witte rook"

Witte rook is er nog niet, maar voor het vormen van een nieuwe coalitie in Alkmaar zijn de fracties weer volop met elkaar in gesprek. Dat laat verkenner Bert Blase weten aan NH Nieuws. "Ik mag voorzichtig concluderen dat er meer zicht is op een 'brede verbindende coalitie' dan vorige week." Eind volgende week hoopt de oud-burgemeester van Heerhugowaard met een officieel advies te komen.