Amandy runt "illegale" limonade- en wijnproeverij in Schoorl, gemeente legt dwangsom op

Amandy de Ruijter runt een kleine wijn- en limonadeproeverij in haar Schoorlse villa. Maar van de gemeente mag dat niet omdat dit in strijd is met het bestemmingsplan van de woning. Voor elke overtreding die ze maakt, moet ze 10.000 euro ophoesten. De twee partijen vechten het met elkaar uit voor de bestuursrechter. "We zijn al weken dicht."

"Omwonenden hebben gemeld dat ze er veel last van ondervinden. Ze omschrijven het als een verkapt café. Wij zien dit als horeca en merken het zo aan", verklaart de aanwezige woordvoerder van het college. De definitie van horeca gaat volgens de gemeente uit van het schenken, niet van het nuttigen. "Het staat me vrij om een glas bier te bestellen en dat uit het raam te gooien. Dat betekent niet dat het niet is geschonken."

Maar sinds een aantal weken is reserveren bij Amandy niet meer mogelijk. Van de gemeente moest ze al haar activiteiten stopzetten. Haar proeverij wordt vanwege het schenken van alcohol en het serveren van hapjes als horeca bestempeld. Dat is in strijd met het bestemmingsplan.

Voor het kleine grut is er Franse alcoholvrije limonade. "We hebben verschillende soorten zoals komkommer, mango, meloen en kers. Ouders kunnen dit mooi combineren met een wijnproeverij. Vaak zijn het gezinnen of toeristen die hier wandelend of fietsend naartoe komen."

In het atelier van Beau Wijnproeverijen verwent Amandy de smaakpapillen van jong en oud. Ze schenkt exclusieve wijnen en limonade uit de Franse Bourgogne voor groepen van maximaal zes personen. Maar wel in hele kleine glaasjes, want dronken worden is hier absoluut niet de bedoeling. "Er wordt geroken, geproefd en dan wordt het meestal weer uitgespuugd."

Het enige akkefietje dat ze beschrijven, was vorig jaar op een warme zomeravond. Een bekende Nederlander die bij hen had gereserveerd, kreeg het toen aan de stok met een buurvrouw. "We dachten dat de buurvrouw nog op vakantie was en het was zo ontzettend warm dat we de deuren van het atelier even opengooiden. Toen kwam de buurvrouw al filmend het terrein op om te klagen over geluidsoverlast."

Dat omwonenden veel zouden klagen, herkennen Amandy en Rob ook niet. "Eerst ben ik bij alle buren langsgegaan met een fles wijn en heb hen uitgenodigd eens te komen kijken. Er wordt altijd enthousiast gereageerd en van overlast of verkeersdrukte is geen sprake."

"Dat moet nog even worden uitgezocht", antwoord de woordvoerder. "Er passen meerdere auto’s op het terrein en het is keurig bestraat. Mocht het nodig zijn, dan zou het aanleggen van parkeervakken geen enkel probleem zijn", reageert de advocaat van Amandy.

Daarnaast zou Amandy volgens de gemeente niet alleen wijn serveren, maar ook verkopen. Dat spreekt haar advocaat tegen. "Van detailhandel is evenmin sprake. Via een formulier kan een bestelling worden gedaan. Die gaan direct door naar de leveranciers. Mijn cliënt fungeert als tussenpersoon en ontvangt daarvoor 25 procent provisie. Ze heeft verder niets te maken met de verkoop en de levering."

"We halen 24 glaasjes uit een fles. Kleine beetjes wijn, anders proef je het ook niet meer", reageert Amandy. "We serveren er meestal wat brood bij, om de smaak te neutraliseren of een blokje kaas." Luxe hapjes worden aan ons geleverd, die maken we niet zelf."

Maar van horeca is volgens de advocaat van Amandy echt geen sprake. "Het is geen café, maar een atelier voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en kunstenaarsactiviteiten. Er is geen tap, geen keuken, het lijkt van binnen ook niet op een café."

"Er is een raadsvergadering in het vorige atelier gehouden, meerdere ambtenaren hebben daar zelfs een proeverij gedaan"

De BN'er eiste dat de buurvrouw stopte met filmen, maar dat weigerde ze volgens Rob. Toen die vervolgens boos achter haar aanliep, verscheen ook de buurman ten tonele, haar echtgenoot. "De buurman sloeg de BN'er vanachter neer en terwijl hij op de grond lag, bleef hij doorslaan. Twee andere aanwezigen hebben de buurman van hem moeten aftrekken. De BN'er heeft tien dagen niet kunnen werken en heeft ook aangifte gedaan."

Opmerkelijk is dat Beau Wijnproeverijen al sinds 2019 bestaat, met kennis en onofficiële goedkeuring van de gemeente. Het stel woonde namelijk eerder in Bergen. "Ik heb zelfs aan de gemeente gevraagd of ik uithangbordjes mocht ophangen aan de lantaarnpalen. Dat was geen probleem", verklaart Amandy.

'Geen vergunning nodig'

Uit mailcontact tussen Rob en Klaas Valkering, in handen van NH, blijkt dat de toenmalige wethouder heeft verklaard dat zolang het kleinschalig blijft, in familiaire of huiskamersferen, er geen alcoholvergunning of een wijziging in het bestemmingsplan nodig is.

Daarbij werd een eerdere aanvraag voor coronabijstand door de gemeente afgewezen. "We hebben de Tozo-uitkering niet gekregen, omdat we niet als horeca werden gezien."

Volgens Amandy en Rob is hierdoor de verwachting geschept dat een voortzetting van de proeverij in Schoorl geen probleem was. "In Bergen was dat het namelijk ook niet. We zijn verhuisd voor meer ruimte en hebben nu zelfs een apart bedrijfsgebouw."

Onderbuikgevoel

Nu het stel sinds vorig jaar is verhuisd naar Schoorl om ook de proeverij voort te zetten, wordt door het college gezegd: we wisten het niet. "Onzin", zegt Rob. "Verschillende wethouders wisten ervan. Raadsleden hebben in het vorige atelier met elkaar vergaderd. Meerdere ambtenaren hebben in Bergen zelfs een proeverij gedaan. Een van hen woonde twee huizen verderop. Nu met Lars Voskuil als nieuwe burgemeester en een andere wethouder kan het ineens niet meer. We zijn er helemaal klaar mee."

"Ik snap het onderbuikgevoel", reageert de bestuursrechter. Die doet over uiterlijk twee weken uitspraak.