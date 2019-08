GroenLinks-raadslid stapt op wegens 'verstoorde bestuurscultuur in Bergen'

BERGEN - Femke Ouëndag trekt zich terug als gemeenteraadslid van GroenLinks in Bergen. De voornaamste reden is de volgens haar 'verstoorde bestuurscultuur in Bergen'.

Dat vertelt de politica vandaag in een persbericht. Naast de bestuurscultuur zegt ze zich "onvoldoende te herkennen in de weg die de fractie GroenLinks Bergen is ingeslagen middels het nieuwe formatieakkoord 'Nieuw Vertrouwen'".

Ouëndag was fractievoorzitter van de politieke partij in Bergen tot ze in januari besloot aan de slag te gaan als lijsttrekker van Code Oranje, die fungeert in de provincie. "Code Oranje is een beweging waarin allerlei kleuren, partijen en smaken door elkaar heen lopen. Het ligt heel dicht bij mijn missie: verbinden. Ik zet mij daar met hart en ziel voor in", zei de lijsttrekker in januari tegen NH Nieuws.



De politica wil iedereen bedanken die afgelopen gemeenteraadsverkiezingen op haar heeft gestemd. "Ik sta nog steeds volledig achter de uitgangspunten van het verkiezingsprogramma voor GroenLinks Bergen", vertelt ze. Ze wil die 'idealen' de komende tijd verwezenlijken bij Code Oranje.

Opvolger onbekend

De Bergense neemt bij de eerstvolgende raadsvergaring op 3 oktober afscheid en zal dan plaats maken voor haar opvolger. Wie dat is, wordt later bekendgemaakt. "Ik wens u en de gemeente Bergen alle goeds", besluit ze haar bericht.