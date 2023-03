Vechtpartij mogelijk aanleiding dood Hoofddorpse tattoo-artiest Steve

Twee dagen na zijn uitvaart komt de politie met nieuwe informatie over de dood van de Hoofddorpse tattoo-artiest Steve Mahakena. De bekende ondernemer die op 7 maart in een appartement aan de Egholm dood werd gevonden zou mogelijk even daarvoor hebben gevochten.

"Dat blijkt uit de verwondingen van het slachtoffer", vertelt de politie bij het programma Opsporing Verzocht. Mensen die in de nacht van 6 op 7 maart dingen hebben gezien of gehoord die op een vechtpartij kunnen duiden, worden opgeroepen om hun informatie te delen met de politie. "We vragen ook mensen die iets weten over een conflict dat Steve Mahakena mogelijk had om zich te melden."

Verder wil de politie graag iedereen spreken die op de avond van 6 maart tussen 23.00 uur 's avonds en 2 uur 's nachts in de buurt van de Egholm was of Steve rond dat tijdstip ergens heeft gezien.

Onderzoek

De politie tast nog volledig in het duister over wat er precies is gebeurd die avond. Tot vanavond liet ze maar weinig los over de zaak. Eerder werd ook nog niet officieel bevestigd dat het slachtoffer Steve Mahakena is.

Naast de flat stond na Steves dood dagenlang een mobiele unit van de politie. Team Grootschalige Opsporing deed uitgebreid onderzoek in het appartement waar zijn lichaam werd gevonden. De tattoo-artiest woonde daar zelf niet. De bewoner van de woning werd verhoord, maar is niet aangehouden.