Uitvaart tattoo-artiest Steve morgen in Lisse, nog geen vorderingen in onderzoek

De uitvaart van de lokaal bekende Steve Mahakena is morgen in Lisse. De tattoo-artiest die onder meer een shop in Nieuw-Vennep runde, kwam anderhalve week geleden om het leven in een appartement aan de Egholm in Hoofddorp. Nog altijd is niet bekend wat zich in de woning heeft afgespeeld. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.