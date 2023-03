Inzameling voor uitvaart tattoo-artiest Steve door het dak, onderzoek nog niet afgerond

Een inzamelingsactie voor de uitvaart van Hoofddorper Steve Mahakena loopt storm. De tattoo-artiest met een shop in een shop in het Vennepse winkelcentrum De Symfonie werd afgelopen dinsdag 'onder verdachte omstandigheden' dood aangetroffen in een woning aan de Egholm.

Dat Steve geliefd was, blijkt wel uit de tussenstand: binnen anderhalve dag hebben zo'n 300 mensen bijna 10.000 euro gedoneerd. "Fantastisch", zegt Hagedooren tegen NH Nieuws. Toch is dat naar verwachting niet genoeg is om alle belangstellenden te kunnen ontvangen. "We denken dat er 3.000 mensen willen komen, dus er is meer nodig."

Vriendin en woordvoerder van de familie Kelly Hagedooren vertelt dat Steves lichaam nog niet is vrijgegeven, wat betekent dat zijn uitvaart nog niet kan worden gepland. Omdat hij geen uitvaartverzekering had, zijn Kelly en haar man Peter een inzamelingsactie gestart om zijn uitvaart te betalen.

Mocht er na de uitvaart geld over zijn, wordt ook dat goed besteed, belooft Kelly. "Steve heeft twee kinderen, die willen misschien ook gaan studeren."

Onderzoek

Het politie-onderzoek gaat ondertussen op volle kracht door. Hoewel de mobiele politie-unit die sinds dinsdag voor het complex stond vanochtend is weggehaald, betekent dat niet dat daarmee een einde is gekomen aan het onderzoek aan de Egholm. "Die unit is tijdelijk weg", laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. "Het onderzoek gaat nog door."

Dat onderzoek werd opgestart nadat een man dinsdagochtend 'onder verdachte omstandigheden' in de flat werd aangetroffen. Hulp kwam te laat, want een poging hem te reanimeren mocht niet meer baten. Woensdag bleek het om tatoeëerder Steve Mahakena te gaan, die tattoo-shops in Nieuw-Vennep en Amsterdam runde.

De politie wil vooralsnog niets kwijt over de verdachte omstandigheden waaronder Steve werd gevonden. Wel is bekendgemaakt dat Steve niet op het betreffende adres woonde, en de bewoner van het adres niet verdacht wordt, maar alleen als getuige is gehoord.