Winkeliers leggen bloemen voor overleden tattoo-artiest Steve: "Ik ben er stil van"

Collega-winkeliers van de eerder deze week overleden tattoo-artiest Steve Makahena hebben bloemen neergelegd bij zijn tattooshop in het Vennepse winkelcentrum De Symfonie. Ze zijn geschokt dat juist hun grote vriend dinsdagochtend 'onder verdachte omstandigheden' dood werd gevonden in een appartement in Hoofddorp.

"Het was gewoon een goed persoon. Dat vind ik het grote verlies voor zijn nabestaanden en als vriend", vertelt eigenaar van een Surinaams eethuis in het winkelcentrum Johnny Scott. Hij serveerde Steve meerdere malen per week roti of een lekker broodje. "Zijn favoriete broodjes waren een broodje garnalen of een broodje bakkeljauw", weet hij. Steve bleef dan meestal even kletsen. "Altijd met een 'smile'", vertelt Johnny en zijn ogen beginnen te twinkelen. "Ik had speciaal pittige Surinaamse worst voor hem gekocht, die hij lekker vond. Hij heeft van de week nog een aantal worsten opgehaald."

"Niemand weet iets, dus ga niet nu al een oordeel vellen" Yvonne Wilke - eigenaresse tabakswinkel

Ook Yvonne Wilke van de tabakswinkel heeft warme herinneringen aan Steve. "'s Morgens, 's middags of als ie even naar buiten ging om een sigaretje te roken. Hij liep altijd even langs en dan zei ie: 'Goedemorgen buuf! Mag ik er één?' Nou, dan wisten wij al wat ie nodig had." Ze wil de buitenwereld graag laten weten hoe Steve was. "Gewoon een hele aardige en rustige jongen." Zo hoopt ze roddels over de mysterieuze dood van Steve de kop in te drukken. "Er komen dingen voorbij dat ik denk: 'zo ken ik Steve helemaal niet'. [...] Wat er gebeurd is... Niemand weet iets, dus houd alsjeblieft je mond daarover en ga niet nu al een oordeel vellen."

'Nooit meer een broodje' Ook kapper Chris wil duidelijk maken wat een fijne man Steve was. "Ik ken hem als buurman en hij was klant bij ons. Het was een hele aardige kerel [...] Ik weet zeker dat alle buren blij met hem waren." Johnny houdt het niet droog als hij zich realiseert dat zijn vriend Steve nooit meer een broodje bij hem komt halen. "Ik ben er stil van, maar het is niet anders", zegt hij terwijl hij zijn tranen droogt.

Over de dood van Steve is nog weinig bekend. Team Grootschalige Opsporing van de politie heeft twee dagen onderzoek gedaan in en om de woning waar hij is gevonden. Dit was niet zijn eigen woning. De bewoner is niet aangehouden.