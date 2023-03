Nog veel vragen rond 'misdrijf' met dode in flat Hoofddorp

Ruim een dag nadat de hulpdiensten werden gealarmeerd voor een slachtoffer in een appartement in een wooncomplex aan de Egholm is nog amper iets bekend over wat zich er heeft afgespeeld. Zolang het onderzoek loopt, houdt de politie de lippen stijf op elkaar. Ook voor bewoners is het nog een groot mysterie wat zich op de tweede verdieping van de flat heeft afgespeeld.

Appartement Egholm Hoofddorp na vondst dode - NH Nieuws/Celine Sulsters

Wat we inmiddels wel weten is dat er gisterenochtend een traumahelikopter werd opgeroepen voor een gewonde in een appartement in het complex. Er zou een poging zijn gedaan om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer was al dood of is kort daarna overleden. In het appartement zou een man wonen, maar of hij het slachtoffer is, is niet bekend.

Omdat een forensisch arts verdachte omstandigheden opmerkte, werd de politie erbij gehaald. Die plaatste gistermiddag een mobiele unit voor de flat en startte een grootschalig onderzoek. Vanochtend maakte de politie bekend dat het Team Grootschalige Opsporing op de zaak is gezet. Zij zullen naar verwachting de rest van de dag bezig zijn met sporen- en buurtonderzoek. 'Geschreeuw' Dat ziet ook NH-verslaggever Celine Sulsters, die sinds vanochtend in de wijk Bornholm is. "De recherche is in gesprek met een vrouw die schuin onder het betreffende appartement woont", vertelt ze. De vrouw wil niet met NH Nieuws praten. Andere bewoners staan verslaggever Sulsters wel te woord. "Ik ben erg verbaasd, want het is een rustige flat", aldus een mannelijke bewoner. Tekst gaat verder onder video

Onderzoek naar dode in Hoofddorpse flat nog gaande - NH Nieuws

Een bewoonster van de derde verdieping denkt maandagavond getuige te zijn geweest van een conflict in het appartement schuin onder haar. “Ik hoorde allemaal geschreeuw uit de woning komen. Er was ruzie, maar dat kan natuurlijk. De volgende dag zag ik dit allemaal.” Een vrouw in de hal van de flat, loopt Sulsters snel voorbij: "Ik ben te aangedaan om te reageren."