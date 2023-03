Overleden persoon 'onder verdachte omstandigheden' aangetroffen in flat in Hoofddorp

In een flat aan het Egholm in Hoofddorp is vanochtend een overleden persoon onder verdachte omstandigheden aangetroffen. Dat meldt een woordvoerder van de politie: "We sluiten niet uit dat het om een misdrijf gaat."

Een woordvoerder van de politie laat weten vanochtend rond 11.00 uur een overleden persoon in een flat aan het Egholm te hebben aangetroffen. "Vanwege de verdachte omstandigheden sluiten wij niet uit dat het om een misdrijf gaat." Wat de aard van de verdachte omstandigheden is, kon de woordvoerder in het kader van het onderzoek nog niet melden. Al de hele dag doet het team Forensische Opsporing in de flat onderzoek. De verwachting is dat het onderzoek ook morgen nog de hele dag in beslag zal nemen.