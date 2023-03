Fort Kijkuit omgetoverd tot stemlocatie: "Heel bijzonder en echt een uitje"

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt als verdedigingswapen en vandaag wordt het gebruikt om te stemmen: Fort Kijkuit in Kortenhoef is vandaag omgetoverd tot stembureau. Bezoekers stonden vanaf half tien vanmorgen klaar om hun stem uit te brengen voor de Provinciale Staten en waterschappen. "Ik vind het heel bijzonder om hier te mogen stemmen, ik heb er meteen echt een uitje van gemaakt," zegt een van de bezoekers.

Elke verkiezingsperiode kiest de gemeente een 'bijzondere' locatie waar mensen kunnen stemmen om van het stemmen 'een leuk uitje' te maken. Dit jaar heeft de gemeente Wijdemeren gekozen voor het Fort Kijkuit omdat deze locatie 'het best aansluit bij de thematiek van deze tijd', vertelt Crys Larson, burgemeester van de gemeente Wijdemeren, die vandaag ook haar stem uitbracht bij Fort Kijkuit.

"Vanuit hier kan je heel goed de mooiste plekken in onze gemeente zien, zoals de mooie groene natuur en al het water waar wij om bekend staan. Het is prachtig en zoals je ziet trekt het veel bezoekers".

Daarnaast pakt vereniging Natuurmonumenten flink uit door onder meer elk kwartier rondleidingen te geven over het terrein.

Verdedigingswapen

Het fort is een vestingwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat ter afsluiting diende van de weg tussen Loosdrecht en Vreeland. "De eerste versie van het fort is gebouwd in 1844", vertelt Natuurmonumenten Fortengids Maarten Boomstra.

"En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het fort gebruikt als verdedigingswapen. Er lag aarden wal omheen waar soldaten vanaf konden schieten. Het fort zelf moest vooral dekking geven op de provinciale weg van Hilversum die richting het fort loopt."